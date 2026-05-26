Αεροδρόμιο Αράξου: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αεροδρόμιο Αράξου, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ηράκλειο προς το Ντουμπρόβνικ παρουσίασε μηχανική βλάβη εν ώρα πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος ενημέρωσε άμεσα τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου ότι απαιτείται αναγκαστική προσγείωση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ενδεχομένου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, καθώς το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στον Άραξο, ενώ τόσο ο πιλότος όσο και οι τρεις Ισραηλινοί επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Παρά την αίσιο έκβαση, η αεροπορική περιπέτεια αναμένεται να μείνει αξέχαστη στους επιβαίνοντες, που έζησαν στιγμές αγωνίας μέχρι την ασφαλή προσγείωση.