Συνάντηση του Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας με τον Χαράλαμπο Μπονάνο

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με κινητική αναπηρία στην Αχαΐα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλλογου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών για τα άτομα με αναπηρία σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία στις παραλίες της περιοχής, με τον σύλλογο να θέτει το ζήτημα της εγκατάστασης και συντήρησης μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, ώστε να διασφαλιστούν ίσες δυνατότητες αναψυχής και συμμετοχής για όλους.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας κατασκηνωτικής δομής για ΑμεΑ στη Δυτική Ελλάδα, ένα πάγιο αίτημα του συλλόγου, που –όπως επισημάνθηκε– θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική στήριξη τόσο στα άτομα με αναπηρία όσο και στις οικογένειές τους.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπονάνος εμφανίστηκε θετικός στα ζητήματα που τέθηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους φορείς εκπροσώπησης των ΑμεΑ, προκειμένου να προωθηθούν ουσιαστικές λύσεις και παρεμβάσεις.

Ο Σύλλογος επανέλαβε την ανάγκη για συνεχή διάλογο με την αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με κινητική αναπηρία.