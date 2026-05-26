Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. στην ESPO Conference 2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, συμμετείχε στις εργασίες της διεθνούς διοργάνωσης ESPO Conference 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαΐου 2026 στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Η ESPO Conference αποτελεί το κορυφαίο θεσμικό φόρουμ των ευρωπαϊκών λιμένων και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπου συζητούνται οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών, της ενεργειακής μετάβασης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κος Αναστασόπουλος ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα περιφερειακά λιμάνια της Ευρώπης στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα, όπως η Πάτρα, υπογραμμίζοντας ότι η ανθεκτικότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε λίγους μεγάλους λιμενικούς κόμβους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική θέση του λιμένα Πατρών ως βασικής πύλης διασύνδεσης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και ως αναδυόμενου κόμβου Ro-Ro και logistics που συνδέει πλέον δυναμικά την Ελλάδα με την Ιταλία, τη Γαλλία, την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Ευρώπη χρειάζεται λιμάνια ανθεκτικά, ενεργειακά έξυπνα και διασυνδεδεμένα. Η Πάτρα είναι μία φυσική πύλη της Ευρώπης προς την Ανατολική Μεσόγειο, με αυξανόμενο ρόλο στις συνδυασμένες μεταφορές, στην Ro-Ro και cargo ακτοπλοΐα, στην ενεργειακή μετάβαση και στη νέα εφοδιαστική γεωγραφία της περιοχής.»

Στο συνέδριο συζητήθηκαν επίσης οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια, όπως:

η απανθρακοποίηση των μεταφορών,

η ηλεκτροδότηση πλοίων (cold ironing),

η ανάγκη ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση,

η κυβερνοασφάλεια,

Σημαντικό μέρος στην συζήτηση των ευρωπαϊκών λιμανιών ήταν και η ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης μέσω ασφαλών και ανθεκτικών θαλάσσιων δικτύων που εκφράζονται μέσα από τα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο λιμάνι της Πάτρας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Master Plan, με έμφαση:

στην ανάπτυξη σύγχρονων logistics υποδομών,

στην ενίσχυση των Ro-Ro συνδέσεων,

στις ενεργειακές υποδομές και το cold ironing,

στην κρουαζιέρα και την Patradise marina για το Βόρειο λιμάνι,

καθώς και στη σύνδεση του λιμένα με βιώσιμα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Η συμμετοχή του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. στην ESPO Conference 2026 εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης και ενεργού ευρωπαϊκής παρουσίας του Οργανισμού, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του λιμένα Πατρών ως ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και στρατηγικά σημαντικού ευρωπαϊκού λιμένα.