Ποιος είναι ο viral «The Mythologist»- Μιλά στο thebest για τη μυθολογία, το δημοφιλές κανάλι του και τη Ναύπακτο

Ήταν το 2020 πριν την πρώτη καραντίνα όταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος με καταγωγή από τη Ναύπακτο σκέφτηκε να δώσει στην ελληνική μυθολογία, τον δικό της χώρο ανάμεσα στα κανάλια που υπήρχαν στο youtube και παρουσίαζαν εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Βήμα βήμα εξελίσσεται, η κοινότητα μεγαλώνει και κάπως έτσι σήμερα «Τhe Mythologist» είναι ο αγαπημένος πολλών ακροατών που θέλουν μάθουν όχι απλά έναν μύθο, αλλά το υπόβαθρο και τους συμβολισμούς του.

Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, υποψήφιος Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας και εμπνευστής και δημιουργός του διαδικτυακού project «The Mythologist» στο youtube, μιλά στο thebest για το πώς ξεκίνησαν όλα, για τη Ναύπακτο, τον τόπο που πέρασε τα εφηβικά του χρόνια αλλά και για μύθους που μπορεί να είναι «αλλιώς».

Ο ένας λόγος που σε οδήγησε στη δημιουργία του The mythologist ήταν οι σπουδές σου. Οι άλλοι λόγοι ποιοι ήταν και πότε ακριβώς ξεκίνησαν όλα;

Παρατήρησα πως εκείνη την εποχή, πριν από την πρώτη καραντίνα, είχαν αρχίσει να έχουν απήχηση κανάλια και εγχειρήματα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά κανένα στο YouTube δεν αφορούσε τη Μυθολογία και την ελληνική αρχαιότητα με επιστημονικό υπόβαθρο και μεθοδολογία. Επιπλέον, θεώρησα πως υπάρχει σίγουρα κόσμος εκεί έξω που αγαπά τη μυθολογία και λατρεύει τις ωραίες ιστορίες. Επομένως, είπα να το δοκιμάσω και πέτυχε!

Μίλησέ μας για την εξέλιξη της θεματολογίας σου ως σήμερα μιας και αναδεικνύεις λιγότερο γνωστά θέματα και με άγνωστες διαστάσεις, ακόμα κι αν μιλάμε για γνωστούς μύθους

Στην αρχή το περιεχόμενο ήταν αρκετά πιο «κλασικό», με βασικές αφηγήσεις μύθων και με πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας. Στην πορεία, όμως, άρχισε να με ενδιαφέρει όλο και περισσότερο όχι μόνο το «τι λέει» ένας μύθος, αλλά το γιατί υπάρχει, τι συμβολίζει και τι μπορεί να μας αποκαλύψει για την κοινωνία που τον δημιούργησε. Στη συνέχεια, ήρθαν και βίντεο με άγνωστες παραλλαγές των μύθων και με θέματα από την αρχαία ελληνική ιστορία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα βίντεο με το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τον Μινώταυρο ή τους Κενταύρους, τι μπορεί να γέννησε στο μυαλό των Ελλήνων τον Δούρειο Ίππο, η πιθανότητα η Μήδεια να μην σκότωσε ποτέ τα παιδιά της κτλ.

Περίμενες όλη αυτή την ανταπόκριση και ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία του κοινού σου;

Ειλικρινά όχι. Τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλη και σίγουρα όχι τόσο γρήγορα. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε καν στο μυαλό μου η ιδέα ότι αυτό θα εξελιχθεί σε full-time δουλειά ή σε μια τόσο μεγάλη κοινότητα ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό που βοήθησε ήταν ότι υπήρχε κόσμος που πάντα ενδιαφερόταν για αυτά τα θέματα, αλλά ίσως δεν έβρισκε έναν τρόπο παρουσίασης που να του ταιριάζει. Το κοινό είναι αρκετά ευρύ και αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί βλέπω ότι δεν πρόκειται μόνο για ανθρώπους του ακαδημαϊκού χώρου ή για σκληροπυρηνικούς fans της μυθολογίας. Είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι μηχανικοί, δάσκαλοι, καλλιτέχνες, φοιτητές ή εργαζόμενοι τελείως διαφορετικών κλάδων, αλλά θέλουν να συνδεθούν με ιστορίες και ιδέες που έχουν βάθος.

Συναντάται και πού η ιστορία με τη μυθολογία; Πόση αλήθεια μπορεί να έχει η μυθολογία μας

Η Ιστορία και η Μυθολογία συναντώνται πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Προφανώς, η Μυθολογία δεν είναι Ιστορία με τη σύγχρονη έννοια, όμως πολλές φορές διατηρεί μνήμες πραγματικών κοινωνιών, γεγονότων ή πολιτισμικών εμπειριών. Για παράδειγμα, πίσω από κάποιους μύθους μπορεί να κρύβονται αναμνήσεις φυσικών καταστροφών, μετακινήσεων πληθυσμών, παλιών τελετουργιών ή συγκρούσεων που πέρασαν μέσα από τη συλλογική φαντασία και μετατράπηκαν σε αφήγηση. Άρα, η Μυθολογία δεν μας λέει τι και πώς ακριβώς συνέβη με λεπτομέρειες, αλλά μας λέει πολύ συχνά πώς ένας λαός επέλεξε να θυμάται, να εξηγεί ή να νοηματοδοτεί τον κόσμο του.