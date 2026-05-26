Ποιος είναι ο viral «The Mythologist»- Μιλά στο thebest για τη μυθολογία, το δημοφιλές κανάλι του και τη Ναύπακτο

«Μάθε μύθο κι άστονε»
Ήταν το 2020 πριν την πρώτη καραντίνα όταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος με καταγωγή από τη Ναύπακτο σκέφτηκε να δώσει στην ελληνική μυθολογία, τον δικό της χώρο ανάμεσα στα κανάλια που υπήρχαν στο youtube και παρουσίαζαν εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Βήμα βήμα εξελίσσεται, η κοινότητα μεγαλώνει και κάπως έτσι σήμερα «Τhe Mythologist» είναι ο αγαπημένος πολλών ακροατών που θέλουν μάθουν όχι απλά έναν μύθο, αλλά το υπόβαθρο και τους συμβολισμούς του.
Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, υποψήφιος Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας και εμπνευστής και δημιουργός του διαδικτυακού project «The Mythologist» στο youtube, μιλά στο thebest για το πώς ξεκίνησαν όλα, για τη Ναύπακτο, τον τόπο που πέρασε τα εφηβικά του χρόνια αλλά και για μύθους που μπορεί να είναι «αλλιώς».
Ο ένας λόγος που σε οδήγησε στη δημιουργία του The mythologist ήταν οι σπουδές σου. Οι άλλοι λόγοι ποιοι ήταν και πότε ακριβώς ξεκίνησαν όλα;
Παρατήρησα πως εκείνη την εποχή, πριν από την πρώτη καραντίνα, είχαν αρχίσει να έχουν απήχηση κανάλια και εγχειρήματα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά κανένα στο YouTube δεν αφορούσε τη Μυθολογία και την ελληνική αρχαιότητα με επιστημονικό υπόβαθρο και μεθοδολογία. Επιπλέον, θεώρησα πως υπάρχει σίγουρα κόσμος εκεί έξω που αγαπά τη μυθολογία και λατρεύει τις ωραίες ιστορίες. Επομένως, είπα να το δοκιμάσω και πέτυχε!
Μίλησέ μας για την εξέλιξη της θεματολογίας σου ως σήμερα μιας και αναδεικνύεις λιγότερο γνωστά θέματα και με άγνωστες διαστάσεις, ακόμα κι αν μιλάμε για γνωστούς μύθους
Στην αρχή το περιεχόμενο ήταν αρκετά πιο «κλασικό», με βασικές αφηγήσεις μύθων και με πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας. Στην πορεία, όμως, άρχισε να με ενδιαφέρει όλο και περισσότερο όχι μόνο το «τι λέει» ένας μύθος, αλλά το γιατί υπάρχει, τι συμβολίζει και τι μπορεί να μας αποκαλύψει για την κοινωνία που τον δημιούργησε. Στη συνέχεια, ήρθαν και βίντεο με άγνωστες παραλλαγές των μύθων και με θέματα από την αρχαία ελληνική ιστορία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα βίντεο με το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τον Μινώταυρο ή τους Κενταύρους, τι μπορεί να γέννησε στο μυαλό των Ελλήνων τον Δούρειο Ίππο, η πιθανότητα η Μήδεια να μην σκότωσε ποτέ τα παιδιά της κτλ.
Περίμενες όλη αυτή την ανταπόκριση και ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία του κοινού σου;
Ειλικρινά όχι. Τουλάχιστον όχι τόσο μεγάλη και σίγουρα όχι τόσο γρήγορα. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε καν στο μυαλό μου η ιδέα ότι αυτό θα εξελιχθεί σε full-time δουλειά ή σε μια τόσο μεγάλη κοινότητα ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό που βοήθησε ήταν ότι υπήρχε κόσμος που πάντα ενδιαφερόταν για αυτά τα θέματα, αλλά ίσως δεν έβρισκε έναν τρόπο παρουσίασης που να του ταιριάζει. Το κοινό είναι αρκετά ευρύ και αυτό μου αρέσει πολύ, γιατί βλέπω ότι δεν πρόκειται μόνο για ανθρώπους του ακαδημαϊκού χώρου ή για σκληροπυρηνικούς fans της μυθολογίας. Είναι άνθρωποι που μπορεί να είναι μηχανικοί, δάσκαλοι, καλλιτέχνες, φοιτητές ή εργαζόμενοι τελείως διαφορετικών κλάδων, αλλά θέλουν να συνδεθούν με ιστορίες και ιδέες που έχουν βάθος.
Συναντάται και πού η ιστορία με τη μυθολογία; Πόση αλήθεια μπορεί να έχει η μυθολογία μας
Η Ιστορία και η Μυθολογία συναντώνται πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Προφανώς, η Μυθολογία δεν είναι Ιστορία με τη σύγχρονη έννοια, όμως πολλές φορές διατηρεί μνήμες πραγματικών κοινωνιών, γεγονότων ή πολιτισμικών εμπειριών. Για παράδειγμα, πίσω από κάποιους μύθους μπορεί να κρύβονται αναμνήσεις φυσικών καταστροφών, μετακινήσεων πληθυσμών, παλιών τελετουργιών ή συγκρούσεων που πέρασαν μέσα από τη συλλογική φαντασία και μετατράπηκαν σε αφήγηση. Άρα, η Μυθολογία δεν μας λέει τι και πώς ακριβώς συνέβη με λεπτομέρειες, αλλά μας λέει πολύ συχνά πώς ένας λαός επέλεξε να θυμάται, να εξηγεί ή να νοηματοδοτεί τον κόσμο του.
Tην ίδια ώρα συναντάμε κοινά μοτίβα μεταξύ των μύθων των λαών , πες μας μερικά παραδείγματα
Αυτό είναι από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της Μυθολογίας. Βλέπουμε διαφορετικούς πολιτισμούς, χωρίς άμεση επαφή πολλές φορές, να δημιουργούν παρόμοιες αφηγήσεις. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ίσως ο κατακλυσμός. Έχουμε τον Δευκαλίωνα στην ελληνική μυθολογία, τον Νώε στην εβραϊκή παράδοση, αντίστοιχες αφηγήσεις στη Μεσοποταμία με τον Ουτναπιστίμ στο Έπος του Γκιλγκαμές. Αντίστοιχα, υπάρχουν παντού μύθοι για ήρωες που κατεβαίνουν στον Κάτω Κόσμο, για θεούς που πεθαίνουν και επιστρέφουν, για κοσμογονίες που ξεκινούν από το χάος ή το νερό. Αυτό δείχνει ότι, παρά τις διαφορές μας, οι άνθρωποι παντού προσπαθούσαν να απαντήσουν στα ίδια μεγάλα ερωτήματα.
Τι έχει να μας πει η Μυθολογία σήμερα; Πού μπορεί να μας φανεί χρήσιμη;
Η Μυθολογία εξακολουθεί να μας αφορά γιατί στην ουσία μιλά για τον άνθρωπο. Για τον φόβο, τη φιλοδοξία, την απώλεια, την ανάγκη για νόημα, τη σύγκρουση με τα όριά μας. Οι μύθοι λειτουργούν σχεδόν σαν καθρέφτες. Ο Ίκαρος, ο Οιδίποδας, ο Αχιλλέας ή η Μήδεια δεν επιβιώνουν μέχρι σήμερα επειδή είναι απλώς «ωραίες ιστορίες», αλλά επειδή αγγίζουν πράγματα που παραμένουν βαθιά ανθρώπινα και διαχρονικά. Και παράλληλα, η Μυθολογία μάς βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα και τον ίδιο τον πολιτισμό μας, γιατί τεράστιο μέρος της τέχνης, της λογοτεχνίας και της παράδοσής μας βασίζεται ακόμη σε αυτά τα αρχαία μοτίβα.
Ποια και πότε ήταν η πρώτη σου επαφή με τη Μυθολογία;
Η πρώτη μου επαφή ήταν όταν ήμουν παιδί, μέσα από παιδικά βιβλία μυθολογίας και ντοκιμαντέρ. Θυμάμαι ότι ανέκαθεν με γοήτευαν οι ωραίες ιστορίες και, πόσω μάλλον, οι ιστορίες περί θεών, ηρώων και τεράτων.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου μύθος;
Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω έναν μόνο μύθο, αλλά πάντα είχα ιδιαίτερη αδυναμία στον μύθο του Έρωτα και της Ψυχής. Με γοητεύει γιατί είναι ταυτόχρονα μια ερωτική ιστορία, μια ιστορία δοκιμασιών αλλά και μια βαθιά αλληγορία για τον ίδιο τον άνθρωπο μέσα από προσωποποιημένες έννοιες. Η Ψυχή περνά μέσα από φόβο, απώλεια, περιπλάνηση και τελικά ακόμα και από τον ίδιο τον Κάτω Κόσμο για να φτάσει σε μια μορφή ολοκλήρωσης. Είναι ένας μύθος για το ασυμβίβαστο λογικής και συναισθημάτων, την επιθυμία, τη σημασία της εμπιστοσύνης.
Μετά και τη μελέτη για το τελευταίο μου βιβλίο, συνειδητοποίησα επίσης και το πόσο με συναρπάζει ο Κάτω Κόσμος ως μυθολογική ιδέα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν φαντάστηκαν τον Κάτω Κόσμο μόνο ως τόπο τιμωρίας ή επιβράβευσης, αλλά ως έναν ολόκληρο κόσμο με κανόνες, ποτάμια, δικαστές, τιμωρίες, λύτρωση, μνήμη και λήθη. Είναι, ουσιαστικά, ένας καθρέφτης της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Νομίζω πως οι μύθοι του Κάτω Κόσμου είναι από τους πιο ανθρώπινους και φιλοσοφικούς μύθους της ελληνικής μυθολογίας, γιατί μέσα από αυτούς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απαντήσουν στο πιο δύσκολο ερώτημα απ’ όλα: τι σημαίνει να είσαι θνητός.
Τι σε οδήγησε στη θεματολογία του νέου σου βιβλίου «Συγχαρητήρια πέθανες- Μια ξενάγηση στον Άδη της Ελληνικής Μυθολογίας»
Είναι ένα θέμα που με γοητεύει σε πολλά επίπεδα: ακαδημαϊκά, φιλοσοφικά αλλά και μέσα από τη δουλειά που κάνω στο διαδίκτυο. Και βλέπω ότι αγγίζει πολύ έντονα και τον κόσμο. Πιστεύω πως μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της αρχαιότητας αντιλαμβάνονταν τον θάνατο, μπορούμε να καταλάβουμε όχι μόνο τη δική τους κοινωνία αλλά και βαθύτερες πλευρές της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Επομένως, θέλησα να συγκεντρώσω και να οργανώσω όλον αυτόν τον τεράστιο πλούτο ιδεών, μύθων και αντιλήψεων σε ένα βιβλίο.
Κατάγεσαι από τη Ναύπακτο. Πόσα και ποια χρόνια πέρασες εκεί; Ποιες είναι οι καλύτερες αναμνήσεις σου από εκεί;
Προτού μετακομίσουμε μόνιμα από την Αθήνα στη Ναύπακτο οικογενειακώς, πήγαινα τα καλοκαίρια και στις γιορτές. Τελικά, πέρασα εκεί τα χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου, οπότε ουσιαστικά τα κομβικά εφηβικά μου χρόνια. Χιλιάδες αναμνήσεις, πραγματικά. Δύσκολο να ξεχωρίσω τις καλύτερες αλλά θα έλεγα τις βόλτες δίπλα στη θάλασσα, τις πρώτες παρέες, τους πρώτους έρωτες, τα πρώτα μαθήματα ζωής. Η Ναύπακτος είναι μια πανέμορφη πόλη και θα είμαι πάντα συνδεδεμένος μαζί της.
www.youtube.com/TheMythologist
https://www.instagram.com/the_mythologist_
