Πάτρα: Τροχαίο με ποδηλάτη στα Καμίνια στην είσοδο του Προαστιακού

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ποδηλάτη σημειώθηκε σήμερα το πρωί, περίπου στις 8:30, στην περιοχή των Καμινίων, στο ύψος της παιδικής χαράς και στην είσοδο του Προαστιακού, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου.

Ο ποδηλάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς το οδόστρωμα βρίσκεται σε κακή κατάσταση, ενώ η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και οι υψηλές ταχύτητες δημιουργούν καθημερινά σοβαρούς κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

Όπως επισημαίνουν, έχουν ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση που επικρατεί στον δρόμο, ζητώντας παρεμβάσεις και μέτρα οδικής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο –όπως υποστηρίζουν– να έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απουσία αστυνόμευσης στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα εντατικοποίηση των ελέγχων και παρεμβάσεις πριν σημειωθούν ακόμη σοβαρότερα περιστατικά.





