Αγρίνιο: Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού στο Καινούργιο

Ώρες αγωνίας βίωσε μια γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου, η οποία μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έπειτα από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kainourgiopress, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση του τραυματισμού, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, καθώς η ασθενής εξήλθε από τη ΜΕΘ και πλέον νοσηλεύεται σε κλινική του νοσοκομείου.





