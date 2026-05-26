Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Χιλή: Στο σκοτάδι 27.000 νοικοκυριά

Σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ «δοκίμασε» τη Δευτέρα τις αντοχές της Χιλής, προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις και σπίτια και διακοπές ρεύματος με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι κάπου στα 27.000 νοικοκυριά.

Ο σεισμός χτύπησε 30 χλμ ανατολικά της πόλης Καλάμα, βόρεια της Χιλής ενώ το εστιακό του βάθος ήταν τα 101,3 χλμ, στην έρημο Ατακάμα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Αν και ο σεισμός ήταν μεγάλος, δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε θύματα.

Ο κίνδυνος για τσουνάμι έχει αποκληθεί, ανέφερε ο Φελίπε Πλάσα, της εθνικής υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών (SENAPRED), σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο θεσμός μέσω X.