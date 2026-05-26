Γιάννης Σμαραγδής: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν με τα σημερινά δεδομένα μπράβος

Ο Γιάννης Σμαραγδής παραχώρησε συνέντευξη στο One Channel, το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη ζωή, την προσφορά και την ταύτισή του με το εθνικό μας ήρωα.

Όπως είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πίστεψε στον εαυτό του και έγινε φωτεινό παράδειγμα, αν και νωρίτερα «έκανε όλα τα στραβά» όπως είπε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης. Μέσα από την ταινία που ετοιμάζει για εκείνον, θέλει να αναδείξει αυτή τη διαδρομή, από το σκοτάδι στο φως.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που μελέτησε ο Γιάννης Σμαραγδής. Όπως είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: «Έχω πιο πολύ σχέση με τον Κολοκοτρώνη από ό,τι με τον Καποδίστρια γιατί εγώ όταν ήμουν νέος, ήμουν αριστερός και παραβατικό παιδί. Αλητείες… Νόμιζα ότι όλοι μου φταίνε και όλα μπορούσα να τα κάνω, αυτό που έχεις εσύ μπορώ να το έχω κι εγώ. Αυτό ήταν ένα πράγμα που με πλήγωνε και να τα τώρα τα βιώματα γιατί μπορείς να κατανοήσεις τον Κολοκοτρώνη.

Ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος. Έκανε όλα τα στραβά μέχρι που συνέβη ένα πράγμα και πίστεψε σε πράγματα έξω από τον εαυτό του όπως εγώ άρχισα να πιστεύω στον Θεό και στον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτός ο άνθρωπος ο ιδιοτελής έγινε φωτεινό παράδειγμα και με το που πέρασε στην πίστα για την πατρίδα και την αγάπη στον Θεό άνθισε και έγινε ο μεγάλος στρατηλάτης».

«Έφτασε σε αυτό που λέει ο Γιούνγκ, να γίνει ήρωας, θρύλος και μετά πρότυπο. Αυτή τη διαδρομή από το σκοτεινό στην πίστη στα ανώτερα και το φως την ξέρω καλύτερα από τον Καποδίστρια. Άρα θα είναι και εξομολογητικό το φιλμ αυτό» συμπλήρωσε ο σκηνοθέτης για τον ήρωα της επανάστασης του 1821.

Περιέγραψε, στο πλαίσιο αυτό, ότι «του Κολοκοτρώνη, μέσα στην επανάσταση, τον γιο του τον Πάνο τον σκότωσαν Έλληνες. Αργότερα ο άλλος γιος του ο Γραμμένος συνάντησε τους δολοφόνους και δεν τους πείραξε.

Έγραψε γράμμα στον Κολοκοτρώνη και του είπε “πατέρα συνάντησα τους δολοφόνους του αδελφού μου και γιου σου και δεν τους πείραξα” και ο Κολοκοτρώνης του απάντησε “αν τους πείραζες δεν θα ήθελα να ήσουν γιος μου”».