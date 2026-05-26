Καιρός: Στους 31 βαθμούς σήμερα- Την Πέμπτη 34άρια

Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα ο «θόλος θερμότητας» που πλήττει ήδη την Ευρώπη

Ανεβαίνει σταδιακά ξανά η θερμοκρασία, με το θερμό επεισόδιο που «χτυπά» τη βορειοδυτική Ευρώπη, να επηρεάζει -σε πιο ελαφριά μορφή- και την χώρα μας. Μετά τις γενικευμένες μπόρες και βροχές που έπληξαν σχεδόν όλη την Ελλάδα, από σήμερα ο καιρός βελτιώνεται, η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί περισσότερο ενώ το θερμόμετρο θα δείξει «καλοκαιρινές» θερμοκρασίες. Για σήμερα αναμένονται έως και 31 βαθμούς Κελσίου, με τον καιρό να μας «προετοιμάζει» για την Πέμπτη που θα είναι η πιο «δύσκολη» και θερμή ημέρα της εβδομάδας. Σχετικά με τις βροχές, λίγες θα πλήξουν κυρίως τα βόρεια ορεινά από το μεσημέρι. Παρόμοια εικόνα και την Τετάρτη, με την θερμοκρασία να δείχνει έως 31 βαθμούς ενώ βροχές να σημειώνονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων από το μεσημέρι. Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Την Πέμπτη τώρα, η αστάθεια θα επικεντρωθεί στα ορεινά ηπειρωτικά ενώ η θερμοκρασία θα «δοκιμάσει» τις αντοχές μας. Εκείνο το 24ωρο, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή ωστόσο, ο καιρός «χαλά» ελαφρά, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση και βροχές να εκδηλώνονται στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αλλά και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά. Δείτε τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Αν και τα προγνωστικά δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμη για τον καιρό του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος, όλα δείχνουν νέα αλλά μικρή πτώση της θερμοκρασίας και λίγες βροχές που δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τους εκδρομείς. Χάρτες με το κύμα ζέστης

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην ιστοσελίδα του, ανέβασε χάρτες με το κύμα ζέστης που «χτυπά» την Ευρώπη και πως το φαινόμενο θα επηρεάσει την Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, πιο έντονη ζέστη θα πλήξει την χώρα μας τη 2η εβδομάδα του Ιονίου ενώ μέχρι τότε, οι θερμοκρασίες θα κινούνται σε φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα. 25 Μαΐου με 1 Ιουνίου

Όπως φαίνεται στον πρώτο χάρτη, η ζέστη επηρεάζει την Ευρώπη ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε «όρια» του φαινομένου.

1 Ιουνίου με 8 Ιουνίου

Παρόμοια εικόνα και στον δεύτερο χάρτη, με τον «θόλο θερμότητας» να αποχωρεί σταδιακά και τη βορειοδυτική Ευρώπη.

8 Ιουνίου με 15 Ιουνίου

Στον τρίτο χάρτη, ο «θόλος θερμότητας» επηρεάζει αισθητά την Ελλάδα. Αυτό το διάστημα είναι και το θερμότερο που έχει σημειωθεί -μέχρι στιγμής- στην χώρα μας.