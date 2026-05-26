Η Μοτοπορεία Μνήμης «DACHAU 2026» στη Μαρτυρική Βλαχέρνα

Τη Μαρτυρική Βλαχέρνα επισκέφθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 αντιπροσωπεία της Μοτοπορείας Μνήμης «DACHAU 2026», αποτελούμενη από 25 μοτοσικλετιστές, στο πλαίσιο δράσεων ιστορικής μνήμης και τιμής προς τα θύματα του ναζισμού.

Η αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής από την τοπική κοινωνία, με τον πρόεδρο της Κοινότητας Βλαχέρνας να καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και να τους εύχεται καλή συνέχεια στη διαδρομή και ασφαλές ταξίδι. Παράλληλα, ο Δήμος Τρίπολης παρέθεσε γεύμα φιλοξενίας προς τιμήν των συμμετεχόντων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Γεώργιος Ι. Καρούντζος αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας στις 19 Ιουλίου 1944, όταν το χωριό βρέθηκε αντιμέτωπο με τη θηριωδία των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής.

Στην υποδοχή παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Βλαχέρνας Γιώργος Ν. Παπαδάκος, ο ταμίας της Α.Ε.Β. Αθανάσιος Γ. Καρούντζος, καθώς και το ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Διάσωσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Οικονομίας και Παιδείας «ΙΝ.ΠΕ.» Αθανάσιος Σωτ. Τσαρουχάς.

Οι συμμετέχοντες στη Μοτοπορεία εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμο Τρίπολης και την τοπική κοινωνία της Μαρτυρικής Βλαχέρνας για τη θερμή ανταπόκριση και τη στήριξη της πρωτοβουλίας μνήμης.