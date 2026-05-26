Ιάσονας Φωτήλας: Έτσι θα λειτουργήσει σε λίγο καιρό το Ρωμαΐκό Ωδείο Πάτρας- Στα πρότυπα του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού

Ξεκινούν το καλοκαίρι οι πρώτες πολιτιστικές εκδηλώσεις
Τη δέσμευση του Υπουργείου Πολιτισμού για την επανεκκίνηση πολιτιστικών δράσεων στο Ρωμαικό Ωδείο της Πάτρας από το καλοκαίρι του 2026 επανέλαβε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, απαντώντας στα ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με τη φιλοξενία εκδηλώσεων στον ιστορικό χώρο.
Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αυτή την περίοδο αποτελεί η ολοκλήρωση πρόσθετων τεχνικών εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης προστασία του μνημείου απέναντι ακόμη και σε έντονα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική κρίση.
Η παράταση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, σύμφωνα με τον υφυπουργό, δεν επιτρέπει την υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού για μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων μέσα στη φετινή περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην παρουσίαση επιλεγμένων παραστάσεων με ελεύθερη είσοδο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σηματοδοτώντας την πιλοτική επαναλειτουργία του Ρωμαϊκού Ωδείου ως χώρου πολιτισμού.
Παράλληλα, ο κ. Φωτήλας σημείωσε πως τα επόμενα χρόνια το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών θα λειτουργεί με μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο του Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, μέσω ειδικής επιτροπής υπό την εποπτεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενούνται παραγωγές της Λυρικής, εκδηλώσεις εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και προτάσεις που θα κατατίθενται προς αξιολόγηση.
Τέλος, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί επίσημα, μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης, το πιλοτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2026.
Η ανακοίνωση του Υφυπουργού Πολιτισμού
"Σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας έχω να αναφέρω τα εξής:
Όπως είχαμε δεσμευθεί κατά την εκδήλωση των εγκαινίων του μνημείου, το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει την εξασφάλιση των συνθηκών και υλοποίηση παραστάσεων ήδη από το καλοκαίρι που έρχεται.
Προηγείται όμως η ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθούν, ώστε να εξασφαλισθεί πως το μνημείο θα είναι ανεπηρέαστο ακόμα και από τα εντονότερα φαινόμενα που η κλιματική κρίση επιφέρει.
Η μετατόπιση του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης των εργασιών αυτών, δεν επιτρέπει τον αρχικό προγραμματισμό και πλήθος εκδηλώσεων.
Παρ’ όλα αυτά το Υπουργείο Πολιτισμού, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα παρουσιάσει επιλεγμένες παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το πιλοτικό αυτό σχήμα εξασφαλίζει την επανάχρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών ως χώρο πολιτισμού, με ήπιο και ποιοτικό τρόπο.
Τα επόμενα χρόνια θα λειτουργεί, με μορφή ανάλογη του τρόπου λειτουργίας του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, με ειδική επιτροπή υπό την εποπτεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παρουσιάζοντας παραγωγές της, παραγωγές εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και προτάσεις που θα υποβάλλονται στην επιτροπή.
Στις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε, μαζί με τον καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργο Κουμεντάκη, το πιλοτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2026."
