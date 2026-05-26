Χολαργός: Εκτός κινδύνου η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτοκτονήσει

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχτηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό, πριν αυτός στρέψει το όπλο στο εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας (25.6.26) όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του στην πιλοτή του σπιτιού τους στον Χολαργό. Η γυναίκα έπεσε αιμόφυρτη στο πάτωμα από τον πυροβολισμό και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Στη συνέχεια ο 57χρονος δράστης ανέβηκε στο διαμέρισμά του τρίτου ορόφου και έβαλε τέλος στη ζωή του με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε τουρνικέ στο πόδι της γυναίκας και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία. Στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.