Ελληνική ιατρική ομάδα με συμμετοχή καθηγητή του πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική τηλεχειρουργική επέμβαση»

Σε ανάρτησή του σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Λάμπρου, ένας από τους συμμετέχοντες στην ιατρική ομάδα που έγραψε ιστορία, περιέγραψε την προετοιμασία του εγχειρήματος, τις αγωνίες, την πρόκληση και τα συναισθήματα, μετά την επιτυχή έκβαση.

Το εγχείρημα πρωτοποριακό και ανοίγει ένα νέο παράθυρο για τα χειρουργεία του μέλλοντος, μηδενίζοντας τις αποστάσεις. Κι αυτό διότι το χειρουργείο αυτό έγινε με τον χειρουργό και τον ασθενή να βρίσκονται 8.000 χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλο!

Την πρωτοποριακή επέμβαση πραγματοποίησε ο καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», Ευάγγελος Λιάτσικος , ο οποίος μετέβη στην Κίνα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας βρίσκονταν στο «Λευκό Σταυρό», στην Αθήνα.

«Μετά από αμέτρητες ημέρες οργάνωσης, ατελείωτες νύχτες συνεχόμενων δοκιμών, άλλα τόσα cross-departmental meetings και πολλές άγρυπνες νύχτες γεμάτες άγχος, καταφέραμε να τελειοποιήσουμε κάθε λεπτομέρεια. Ήμασταν πλέον έτοιμοι. Κάποιοι από εμάς βρίσκονταν στην Κίνα, μαζί με τον χειρουργό, ενώ οι περισσότεροι από την ομάδα στην Αθήνα, στο ”Λευκό Σταυρό”, στο πλευρό του ασθενή. Ο καθηγητής Ουρολογίας Ευάγγελος Λιάτσικος θα πραγματοποιούσε την πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά από την Κίνα προς την Ελλάδα! Όλα ήταν έτοιμα. Κάθισε στην κονσόλα και ξεκίνησε να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τους ρομποτικούς βραχίονες, που βρίσκονταν 8.000 χιλιόμετρα μακριά, σε άψογη επικοινωνία με τον χειρουργικό του βοηθό Ιάσονα Κυριαζή, τον αναισθησιολόγο, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους τεχνικούς και τους clinical application specialists. Μετά από μιάμιση ώρα περίπου, η πρώτη τηλεχειρουργική επέμβαση ρομποτικής ολοκληρώθηκε, με απόλυτη επιτυχία. Μια ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή. Αυτό ήταν. Μόλις γράψαμε Ιστορία -και ταυτόχρονα συμβάλαμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χειρουργικής. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο».

Παράλληλα, τόνισε: «Αποδείξαμε, επίσης, ότι η Ελλάδα ήταν και παραμένει στην πρώτη γραμμή της ιατρικής καινοτομίας. Με ιατρούς και χειρουργούς υψηλότατου επιστημονικού και χειρουργικού επιπέδου, με νοσηλευτικό προσωπικό απόλυτα αφοσιωμένο να στηρίζει και να αποτελεί την καρδιά του χειρουργείου, στεκόμαστε επάξια ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου. Όλα αυτά χάρη σε εκείνους τους ”τρελούς” ανθρώπους -όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ- που βλέπουν την αξία σε κάτι νέο, πιστεύουν σε αυτό με όλη τους την ψυχή και κάνουν πραγματικότητα όσα σήμερα θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας. Θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή Ευάγγελο Λιάτσικο, στη χειρουργική του ομάδα, στο προσωπικό του ”Λευκού Σταυρού”, σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό το επίτευγμα και φυσικά στην εταιρεία ”Proton”, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ρομποτικής μας τεχνολογίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος».

Και κατέληξε, γράφοντας πως «μετά από πάνω από 14 χρόνια στην ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης, το μόνο που μπορώ να πω είναι πόσο ευγνώμων αισθάνομαι, που είμαι και εγώ μέρος αυτού του μεγαλείου της ρομποτικής χειρουργικής, που γράφουμε Ιστορία και διαμορφώνουμε το μέλλον…»

Ο κ. Κυριαζής, από την πλευρά του, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα κλινικό και τεχνολογικό επίτευγμα, που σύντομα στο μέλλον θα βοηθήσει στην απομακρυσμένη εκπαίδευση χειρουργών, αλλά και στην παροχή υψηλού επιπέδου χειρουργικής, σε απομακρυσμένες περιοχές. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους, από ιατρικής και τεχνικής μεριάς, κάνανε αυτό το μικρό θαύμα δυνατό».

πηγη: Εφημερίδα "Γνώμη"