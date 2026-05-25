Σοκ στον Χολαργό: Άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον της γυναίκας του, την τραυμάτισε και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στον Χολαργό το βράδυ της Δευτέρας, όταν άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστη προς το παρόν αιτία, ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο σπίτι τους και να αυτοκτόνησε.

Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μια γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμός, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι, όπως γράφει το protothema.gr.

Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία.

Έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο κι έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με την σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της.