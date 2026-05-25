Σοκ στον Χολαργό: Άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον της γυναίκας του, την τραυμάτισε και αυτοκτόνησε

Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί
Τραγωδία στον Χολαργό το βράδυ της Δευτέρας, όταν άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστη προς το παρόν αιτία, ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια φέρεται να ανέβηκε στο σπίτι τους και να αυτοκτόνησε.
Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε μια γειτόνισσα που άκουσε τον πυροβολισμός, ενώ ο άνδρας βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι, όπως γράφει το protothema.gr.
Η γυναίκα επέζησε του πυροβολισμού και της έγινε τουρνικέ στην πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία.
Έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο κι έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
Δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνται με την σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της.
Πάτρα: Ελεύθερος με αναστολή ο 35χρονος για την υπόθεση της ανήλικης - Τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο
Σκάνδαλο με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: 22 συλλήψεις και πάνω από 90 κατηγορούμενοι- Πώς είχε στηθεί το κύκλωμα
Κρήτη- Αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά της 25χρονης: Γέννηση χαμένη στα αρχεία, θάνατοι μωρών και ένα βρέφος που δεν είναι δικό της
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr