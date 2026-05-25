Αλέξης Τσίπρας: Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα- Η ανάρτησή του

“ Αλέξης Τσίπρας – Τώρα είναι η ώρα”, γράφει στην ανάρτησή του. “Ας είμαστε όλοι εκεί – Τρίτη 26/5/26 στην πλατεία Θησείου στις 20:00” καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας, γράφοντας τον τόπο και το χρόνο της ανακοίνωσης.

Όπως φαίνεται στην ανάρτηση, απομένουν λιγότεροαπό 24 ώρες για τα “αποκαλυπτήρια” του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, που επιδιώκει να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Τι θα πει στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας

Αύριο το βράδυ στις 20:00, στην Πλατεία Θησείου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το όνομα του νέου του κόμματος. Ο νέος πολιτικός φορέας ξεκινά την πορεία του με στόχο τη νίκη στις εκλογές, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο στο πολιτικό σκηνικό και να δημιουργήσει ένα νέο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία.

Η φημολογία γύρω από το όνομα του νέου κόμματος έχει… «πιάσει ταβάνι». Αν και η απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και περισσότεροι από 10 ημέρες έχει «κλειδώσει» το πώς θα λέγεται ο καινούργιος «παίκτης» στην πολιτική σκακιέρα. Το «Πυξίδα» και το «Ιθάκη» είναι αυτά που περισσότερο συζητούνται στα πολιτικά πηγαδάκια του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς. Δίχως όμως να μπορεί κανείς να αποκλείσει την ύπαρξη κάποιου επιθετικού προσδιορισμού όπως και μία επιλογή που να παρεκκλίνει τελείως από όσα κουβεντιάζονται. Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει το τελευταίο διάστημα ότι δεν διστάζει απέναντι σε επιλογές που χαρακτηρίζονται «out of the box».

Συνολικά πάντως η αισθητική πρόταση που διαφαίνεται στις προετοιμασίες της ανακοίνωσής προδίδει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως θα κινηθεί σε νέους δρόμους δίχως να απορρίπτει τις σταθερές αξίες! Αντιθέτως θα βασιστεί στον συνδυασμό τους με σύγχρονους τρόπους. Ακόμη και το ότι το μουσικό θέμα της ανακοίνωσης του κόμματος δημιουργήθηκε από τον Σταμάτη Κραουνάκη έναν καταξιωμένο συνθέτη που όμως είναι πάντα επίκαιρος, κινείται στην ίδια κατεύθυνση.

Τα οργανωτικά

Πέραν της αισθητικής όμως τα οργανωτικά ζητήματα είναι αυτά που θα καθορίσουν την λειτουργία του νέου φορέα. Σε ιδιαίτερα απαιτητικούς μάλιστα καιρούς και με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο να μην «κλείνει» ποτέ εντελώς παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

Η οργανωτική ομάδα του νέου κόμματος αποτελείται από έμπειρα στελέχη στην «κομματική οικοδόμηση» με επικεφαλής των Γιώργο Βασιλείαδη που έχει εξασκήσει άλλωστε ανάλογα καθήκοντα ως πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί του συνεργάζονται επίσης έμπειρα και αποτελεσματικά στελέχη όπως ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης.

Η ομάδα αυτή εδώ και καιρό «στήνει» την ραχοκοκαλιά το νέου κόμματος. Κάτι που πρακτικά σημαίνει την λειτουργία ενός δικτύου που απλώνεται σε όλη την χώρα. Με σκοπό να υπηρετήσει κάθε οργανωτική ανάγκη και κυρίως να προετοιμαστεί για την επερχόμενη εκλογική αντιπαράθεση.

Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας ουδέποτε έκρυψε ότι ο σχηματισμός θα διεκδικήσει άμεσα την διακυβέρνηση. Όπως εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς οι παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη» τους προηγούμενους μήνες δεν αποτέλεσαν απλώς μια εκδοτική καμπάνια. Παράλληλα αποτέλεσαν μια αφορμή για το «στήσιμο» τοπικών οργανώσεων, αναδεικνύοντας στα πάνελ των ομιλητών τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τους εκπροσώπους ανά περιοχή.