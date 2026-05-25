Γωγώ Μαστροκώστα και Τραϊανός Δέλλας: 20 χρόνια αχώριστοι, με δυσκολίες αλλά με αμοιβαία αφοσίωση έως το τέλος

Εσύ να μου γελάς και μην σε νοιάζει, έγραφε ο Δέλλας για τον «άγγελό» του, που έδωσε τη δική της σκληρή μάχη με τον καρκίνο και έφυγε στα 56 της χρόνια

«Τον άγγελό του» αποχαιρέτισε ο Τραϊανός Δέλλας, τη γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του για περίπου είκοσι χρόνια, χαράσσοντας μαζί μία πορεία γεμάτη επιτυχίες, δοκιμασίες, προσωπικές προκλήσεις και έντονες στιγμές, με κορυφαία τη γέννηση της κόρης τους, αλλά και τη σκληρή μάχη της Γωγώς Μαστροκώστα με τον καρκίνο. Στα 56 της χρόνια, η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, έπειτα από 10 ημέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», έχοντας δώσει μια μακροχρόνια και γενναία μάχη με την ασθένεια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στο πλευρό της βρίσκονταν συνεχώς η κόρη της, Βικτώρια και ο Τραϊανός Δέλλας, στηρίζοντας όλα αυτά τα χρόνια διακριτικά τη «μαχήτριά τους».

«Για εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό, κατά τον Τραϊανό είχαμε σχέση μετά από έναν χρόνο» Η σχέση τους ξεκίνησε το 2006, ωστόσο ξεκίνησε να γίνεται γνωστή τον Ιανουάριο του 2007, με την πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού σε νυχτερινό κέντρο. Στη συνέχεια, ο Τραϊανός Δέλλας ζήτησε από τη Γωγώ Μαστροκώστα να συγκατοικήσουν, με την προσωπική τους ζωή ωστόσο, να παραμένει για μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως είχε τονίσει η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο σε συνέντευξή της, χρειάστηκε να κάνει υπομονή μέχρι ο Τραϊανός Δέλλας να νιώσει έτοιμος να μπει σε σχέση μαζί της, καθώς είχε βγει από έναν χωρισμό. Για τη Γωγώ Μαστροκώστα όμως, ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή, πως μαζί θα διέγραφαν μια κοινή πορεία. Όπως είχε πει η ίδια στα «Μεσάνυχτα»: «Όταν γνώρισα τον άντρα μου ήταν σε μία πολύ περίεργη φάση, μετά από έναν χωρισμό. Όταν άντρας που είναι δεσμευμένος και ξαφνικά μένει ελεύθερος του θέλει χρόνο να κάνει τον κύκλο του. Έκανα υπομονή, έναν χρόνο μετά είπαμε ότι έχουμε σχέση. Για εμένα είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό, κατά τον Τραϊανό είχαμε σχέση μετά από έναν χρόνο. Ήμουν στο χαρέμι. Για τον χαρακτήρα μου αυτό ήταν ασύλληπτο, έμενα στο σπίτι του επί μήνες και δεν είχα κλειδιά. Προέκυψε μία εγκυμοσύνη, η οποία δεν ευδοκίμησε, αισθάνθηκα "ότι τώρα τελείωσε" και έλεγα "θέλει τώρα να κάνουμε παιδί;". Η φάση της σχέσης μας όμως τότε είχε μπει σε έναν καλό δρόμο».

«Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία» Όσο για την πρώτη γνωριμία τους, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε ξεκαθαρίσει πως δεν βίωσε τον κεραυνοβόλο έρωτα: «Δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άντρα δυο μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα δέκα μήνες αφότου πήρε διαζύγιο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, γιατί έχω ακούσει πως εγώ τον χώρισα». Γωγώ Μαστροκώστα και Τραϊανός Δέλλας: Μία σχέση ζωής γεμάτη έρωτα, δοκιμασίες και αφοσίωση μέχρι το τέλος Η πρόταση γάμου, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, ήρθε λίγο αργότερα, σε μια απλή στιγμή της καθημερινότητάς τους, όταν είχε μείνει έγκυος στην κόρη τους: «Έμεινα έγκυος, πέρασαν κάποιοι μήνες και πρόταση δεν μου είχε κάνει. Στον 6ο μήνα του είπα "θα λένε την κόρη μας Βικτώρια Μαστροκώστα". Μια ημέρα ήταν σε ένα ξενοδοχείο σε μία προετοιμασία για τη δουλειά του και μου είπε "έλα στο ξενοδοχείο" και μου έκανε την πρόταση». Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε με πολιτικό γάμο το 2008 και θρησκευτικό το 2010. Το ζευγάρι έζησε έντονες χαρές, όπως η γέννηση της κόρης τους, Βικτώριας, στις 9 Δεκεμβρίου του 2008, αλλά και δοκιμασίες, όπως η άτυχη εγκυμοσύνη που είχε η γυμνάστρια. Η έλευση του παιδιού τους, που αποτέλεσε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους, συνοδεύτηκε λίγες μόλις ημέρες αργότερα από τη διάγνωση της Γωγώς Μαστροκώστα με καρκίνο του μαστού.

Μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο είχε μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά για τη μάχη της το 2009, σε εκδήλωση για τις «Γυναίκες της Χρονιάς», με τον Τραϊανό Δέλλα να βρίσκεται στο κοινό, περιγράφοντας τότε πόσο τη στήριξε, αλλά και την απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της, έπειτα από παρότρυνσή του: «Σε όλη την περιπέτεια της υγείας μου, ο Τραϊανός στάθηκε βράχος δίπλα μου. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ στην ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου». Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, ο προπονητής δεν είχε πάρει το βλέμμα του από τη σύζυγό του, και τον θαυμασμό και την υπερηφάνεια να διαγράφονται στον τρόπο που την κοιτούσε. «Εσύ να μου γελάς και μην σε νοιάζει» Ο Τραϊανός Δέλλας, όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάντα το στήριγμα της Γωγώς Μαστροκώστα, αποφεύγοντας τις δημόσιες δηλώσεις και τις αναφορές στην προσωπική του ζωή στις συνεντεύξεις του. Όταν όμως αποφάσιζε να μιλήσει για τη σύζυγό του, με λίγα λόγια έκανε ξεκάθαρο, πως στο πρόσωπο της γυμνάστριας είχε βρει τη γυναίκα της ζωής του. «Εσύ να μου γελάς και μην σε νοιάζει» είχε γράψει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Instagram, στις 26 Αυγούστου του 2019 για τα γενέθλιά της .

Το 2024, με διακριτικό τρόπο και χωρίς ποτέ να μεταφέρει προσωπικές πληροφορίες, ο Τραϊανός Δέλλας αποφάσισε να παραιτηθεί από τον ΟΦΗ λόγω σοβαρού οικογενειακού ζητήματος, κάνοντας για ακόμη μία φορά σαφές, πως για εκείνον η οικογένεια είχε πρώτη θέση στη ζωή του. «Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει» «Πέτα ψηλά» είναι οι τελευταίες λέξεις της αποχαιρετιστήριας ανάρτησης του προπονητή στη σύζυγό του, περιγράφοντας με συγκλονιστικό τρόπο τα συναισθήματά του γι' αυτή την τόσο δύσκολη απώλεια: «Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας! Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά».