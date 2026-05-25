Κρήτη- Αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά της 25χρονης: Γέννηση χαμένη στα αρχεία, θάνατοι μωρών και ένα βρέφος που δεν είναι δικό της

Η 3χρονη συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ

Την ίδια στιγμή που το τρίχρονο κορίτσι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε κρίσιμη κατάσταση, επικρατεί μυστήριο γύρω από την τύχη των παιδιών που φέρεται να έχει γεννήσει η 25χρονη μητέρα. Οι Αρχές ερευνούν πλέον κάθε πτυχή γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο. Στο μεταξύ, διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης. Σύμφωνα με το neakriti, στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, προστέθηκε αυτή της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, τόσο η 25χρονη όσο και ο 27χρονος σύντροφος της, πακιστανικής υπηκοότητας, φέρονται να κατηγορούνται για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών, για τα οποία η εισαγγελία αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης, προκειμένου στη συνέχεια να τους ασκήσει διώξεις και τους παραπέμψει σε απολογία. Το έργο των αστυνομικών αρχών αναμένεται να διευκολύνει η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια και στον 27χρονο, ώστε να εξακριβωθεί αν ο Πακιστανός είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών. Πήραν προθεσμία τόσο η μητέρα της 3χρονης όσο και ο σύντροφός της

Τη Δευτέρα, γύρω στις 11:30, η 25χρονη Ρομά οδηγήθηκε ενώπιον του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση, καθώς μετά την σύλληψη της για την υπόθεση τραυματισμού του τρίχρονου παιδιού της, έδωσε στις αστυνομικές αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Έλαβε ωστόσο προθεσμία για να δικαστεί την Τρίτη στις 12:00. Ο δε σύντροφός της, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο λίγο αργότερα κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη. Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι επικεντρωμένες στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του 27χρονου συντρόφου της, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν τα τέσσερα παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως οκτώ ετών και στις συνθήκες και τα αίτια πρόκλησης των σοβαρότατων τραυμάτων στο μόλις τριών ετών αγγελούδι. Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος κ. Γιώργο Χαλκιαδάκη, «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάσεις στον εγκέφαλο, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του». Ενώ, το Live News έφερε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με την 25χρονη μητέρα να είναι περιτριγυρισμένη από παιδιά τα οποία όμως ερευνάται αν είναι δικά της και τι έχουν απογίνει.

Όταν η μητέρα πήγε το τρίχρονο κορίτσι στο νοσοκομείο έδωσε τα στοιχεία τα οποία της ζήτησαν. Κάποια ήταν ψευδή, ωστόσο το ΑΜΚΑ της ήταν σωστό και σύμφωνα με αυτό η μητέρα φέρεται να έχει μείνει έγκυος 6 φορές. Το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024. Η γέννα που δεν είναι δηλωμένη

Σύμφωνα με το ΑΜΚΑ της, η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 διεκόπη ενώ σύμφωνα με τη μητέρα, γέννησε κανονικά και το παιδί πέθανε στο θηλασμό όμως επικρατεί μυστήριο γύρω από το θάνατό του καθώς φέρεται να μην είναι πουθενά δηλωμένος. Επίσης, άγνωστο είναι το πού βρίσκεται και το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί το 2024 καθώς δεν υπάρχει πουθενά ενώ και σε αυτή την περίπτωση η μητέρα υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε στο θηλασμό ενώ ούτε αυτός ο θάνατός του είναι πουθενά δηλωμένος. Μυστήριο με το 10 μηνών μωρό

Τα αδερφάκια της τρίχρονης, νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο καθώς οι Αρχές τα βρήκαν στο θερμοκήπιο. Πρόκειται για ένα 8χρονο παιδί (γεν. 2018) και ένα 6χρονο (γεν.2020). Μυστήριο όμως επικρατεί και γύρω από ένα μωρό 10 μηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο νοσηλευόμενο αλλά δεν είναι δηλωμένο στις γεννήσεις της 25χρονης μητέρας σύμφωνα με το Live News. Ωστόσο, το μωράκι βρέθηκε στο θερμοκήπιο μαζί με τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά.

Τα άφηνε μόνα τους στην αποθήκη του θερμοκηπίου

Η οικογένεια από την Κρήτη ζούσε σε μια αποθήκη θερμοκηπίου την οποία τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον ίδιο και όσα ανέφερε στην κάμερα του Mega, η μητέρα άφηνε τα παιδιά μόνα τους εκεί, και πήγαινε για δουλειά. «Εγώ τους είχα παραχωρήσει μια αποθήκη για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει, κάτι αυτά... Είναι αποθήκη θερμοκηπίου. Δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μη μένουν έξω. Μου είπαν θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε η μαμά. Ήρθε εδώ πέρα. Της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό 5 μηνών. Παπούτσια. Κι άλλοι στην περιοχή τους έδιναν ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτά πάνε και έρχονται γενικώς, εδώ πέρα» ανέφερε ο άνδρας ενώ μιλώντας για τα παιδιά είπε: «Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους και κάθονταν και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τη μια η ώρα το μεσημέρι και τα "μάζευε". Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά, λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε 8-9 η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό». «Δεν ήταν αναστατωμένη, ήταν νευρική»

Η μητέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ είχε το παιδί βαριά τραυματισμένο μέσα στο καρότσι, μπήκε μόνη της σε mini market της περιοχής προκειμένου να ζητήσει το τηλέφωνο ενός ταξί ώστε να το μεταφέρει σε νοσοκομείο. Ο ιδιοκτήτης του mini market, την ενημέρωσε πως είχε γραμμένο ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει έξω από το μαγαζί. «Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω εκεί στο μαγαζί. Είχα δουλειά και δεν βγήκα έξω. Της έδειξα τον αριθμό του τηλεφώνου και ξαναγύρισα στο ταμείο μου. Δεν την είδα εγώ να έχει αναστάτωση. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά. Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της εκεί. Δούλευε εκεί δίπλα σε μια ταβέρνα. Σκούπιζε έξω τις αυλές» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του mini market στο Live News.

Εργαζόμενος του mini market, που εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στο μαγαζί αλλά είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε την 25χρονη μητέρα να περιμένει σε ένα σοκάκι δίπλα στο καρότσι το ταξί, ενώ στον κεντρικό στεκόταν ο φερόμενος ως πατέρας. Ο ίδιος την περιέγραψε ως «εκνευρισμένη» αλλά όχι αναστατωμένη. «Την είδα την ώρα που έφευγε. Δηλαδή περίμεναν μάλλον ταξί. Είχαν καλέσει ταξί εκείνη την ώρα. Πήγαινα εγώ βόλτα τον σκύλο μου και πέρασα από εκείνο το στενό. Αυτή ήταν μέσα μέσα, με ένα καρότσι. "Κουκουλωμένο" τελείως το μωρό. Περίμενε αυτή μέσα στο στενό και ο άντρας στεκόταν στον κεντρικό σας πούμε. Μου φάνηκε παράξενο που είχαν σκεπασμένο το παιδί με τέτοια ζέστη με μια κουβέρτα και δεν φαινόταν τίποτα. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν μια μάνα που είναι αναστατωμένη γιατί το παιδί της χτύπησε. Μου φάνηκε σα να ήθελε κάτι να κρύψει. Είδα το ποδαράκι του να κρέμεται και κατάλαβα ότι ήταν μωρό στο καρότσι. Εγώ που την είδα δεν ήταν αναστατωμένη. Θα έλεγα ότι ήταν νευρική πολύ» σημείωσε.