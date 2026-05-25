Σεισμός αισθητός και στην Αχαΐα - 3.9 Ρίχτερ στην Εφύρα Ηλείας

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Εφύρας Ηλείας
Αισθητή και στην Αχαΐα, η σεισμική δόνηση 3.9 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην Εφύρα του νομού Ηλείας, το βράδυ της Δευτέρας.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Εφύρας Ηλείας, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr