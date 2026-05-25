Σεισμός αισθητός και στην Αχαΐα - 3.9 Ρίχτερ στην Εφύρα Ηλείας

Αισθητή και στην Αχαΐα, η σεισμική δόνηση 3.9 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην Εφύρα του νομού Ηλείας, το βράδυ της Δευτέρας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Εφύρας Ηλείας, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα.