ΔΕΕΠ Αχαΐας: Καθολικό κάλεσμα Ενότητας και δράσης από τον πρόεδρο Μάκη Κατσιγιάννη

"Ενδιαφέρουσα, ουσιαστική και με ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα ήταν η διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στα νέα γραφεία της Οργάνωσης, επί της οδού Ερμού, υπό την προεδρία του Γεράσιμου, Μάκη, Κατσιγιάννη" σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην οποία επισημαίνονται τα κάτωθι:

"Η συνεδρίαση σηματοδότησε έναν αέρα ανανέωσης για την παράταξη στην Αχαΐα, με τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ να απευθύνει καθολικό κάλεσμα συμμετοχής, ενότητας και ενεργοποίησης προς όλα τα μέλη του κόμματος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο των τοπικών οργανώσεων.

Ο κ. Κατσιγιάννης τόνισε πως οι Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις οφείλουν να βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην κοινωνία, να αφουγκράζονται τον παλμό της, να καταγράφουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και να μεταφέρουν τη φωνή της κοινωνίας στη ΔΕΕΠ Αχαΐας, ώστε εκείνη με τη σειρά της να την προωθεί στην κεντρική εξουσία με σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτική ευθύνη.

Ξεκαθάρισε πως οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται αφορούν όλα τα μέλη της παράταξης, χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο μια Νέα Δημοκρατία ανοιχτή, παρούσα και ουσιαστικά χρήσιμη για την κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα, αλλά και μια σειρά από κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Αχαΐα και την καθημερινότητα των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, με καίριες παρεμβάσεις στελεχών από το Αίγιο και τα Καλάβρυτα, ενώ στο τραπέζι τέθηκαν και μεγάλα ζητήματα υποδομών, όπως η υπογειοποίηση, αλλά και οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της τοπικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ στάθηκε σε όλα εκείνα που μαστίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας πως η πολιτική πρέπει να επιστρέψει στην ουσία, στις ανάγκες της κοινωνίας και στην άμεση επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως μέσα στον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΕΠ Αχαΐας στην οδό Ερμού, σε μια εκδήλωση με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, ενώ προανήγγειλε πως το επόμενο διάστημα πολλά κυβερνητικά στελέχη θα επισκεφθούν την Αχαΐα, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την κυβέρνηση και το κέντρο λήψης αποφάσεων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η βουλευτής Χριστίνα Αλεξοπούλου, οι πολιτευτές Ευσταθία Γιαννιά και Ανδρέας Τσώκος, καθώς και πολλά μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων από ολόκληρη την Αχαΐα.

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν ήταν και η καθιέρωση προγράμματος τακτικών συνεδριάσεων της ΔΕΕΠ, με στόχο τη διαρκή επαφή με την κοινωνία, την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες."