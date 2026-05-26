Γιατί το περπάτημα σάς κουράζει και πώς να το κάνετε ξανά απολαυστικό

Αν το περπάτημα σας κουράζει αντί να σας αναζωογονεί, μπορεί να φταίει η τεχνική και όχι η φυσική σας κατάσταση, λέει η αθλητική επιστήμονας Τζοάνα Χολ.

Γιατί το περπάτημα γίνεται δύσκολο

Η Χολ εξηγεί ότι η λάθος στάση — καμπούριασμα, βαριά πατήματα, ένταση στο σώμα — κάνει το περπάτημα πιο κουραστικό και επιβαρύνει γόνατα, μέση και γοφούς. Όταν όμως το σώμα συνεργάζεται σωστά, η κίνηση γίνεται πιο ελαφριά και φυσική.

Η σωστή τεχνική με απλά λόγια

Η Χολ τονίζει ότι πριν αυξήσουμε βήματα ή ταχύτητα, πρέπει να βελτιώσουμε τη στάση. Το σώμα χρειάζεται ύψος, άνοιγμα στους ώμους και βήμα που ξεκινά από πίσω, ώστε να μην επιβαρύνεται η μέση. Η χαλάρωση του πάνω μέρους του σώματος είναι κρίσιμη, γιατί η ένταση στους ώμους και στο σαγόνι μικραίνει το βήμα και δυσκολεύει την κίνηση.

Μικρές κινήσεις που αλλάζουν το περπάτημα

Η Τζοάνα προτείνει να χαλαρώνουμε τα χέρια, να κάνουμε μερικά τεντώματα στην αρχή της βόλτας και να προσπαθούμε για πιο «αθόρυβα» βήματα, που μειώνουν την καταπόνηση στις αρθρώσεις. Λίγη κινητοποίηση στους αστραγάλους πριν ξεκινήσουμε βοηθά να γίνει το περπάτημα πιο άνετο από τα πρώτα λεπτά.

Βρείτε τον φυσικό ρυθμό σας

Αντί να πιέζεστε, η Χολ προτείνει να περπατάτε με έναν σταθερό ρυθμό — ακόμη και με μουσική — ώστε το σώμα να κινείται ομαλά χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Η συνέπεια, όχι η ένταση, είναι αυτή που χτίζει πραγματικά φυσική κατάσταση.

Το περπάτημα γίνεται ευχάριστο όταν γίνεται σωστά. Με καλύτερη τεχνική, το σώμα κινείται πιο άνετα, η ενέργεια αυξάνεται και η βόλτα γίνεται συνήθεια που στηρίζει την υγεία και την καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από Independent