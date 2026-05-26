9 κονσέρβες που αξίζει να υπάρχουν πάντα στο ντουλάπι

Σε περιόδους που η συζήτηση για τις τιμές των τροφίμων επανέρχεται στην επικαιρότητα -αυτή τη φορά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή-, αναδεικνύεται περαιτέρω η ανάγκη για σωστή οργάνωση του ντουλαπιού στα βασικά τρόφιμα.

Και οι κονσέρβες παραμένουν από τα πιο πρακτικά και οικονομικά εργαλεία της κουζίνας. Διατηρούνται για μήνες ή και χρόνια, δεν αλλοιώνονται εύκολα και μπορούν να μετατραπούν σε γεύμα μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτός είναι και ο λόγος που μία καλά οργανωμένη τροφοθήκη βασίζεται συχνά σε μερικές απλές αλλά χρήσιμες κονσέρβες.

Γιατί οι κονσέρβες είναι σύμμαχος της οικονομικής κουζίνας

Οι κονσέρβες έχουν μερικά βασικά πλεονεκτήματα που τις κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή μαγειρική:

έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής

μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων

επιτρέπουν γρήγορο μαγείρεμα

έχουν συνήθως χαμηλό κόστος ανά μερίδα

Σε περιόδους αβεβαιότητας στην αγορά τροφίμων, όπως συμβαίνει συχνά όταν υπάρχουν διεθνείς κρίσεις ή διαταραχές στις μεταφορές και στις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα που μπορούν να αποθηκευτούν στο ντουλάπι αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Είναι υγιεινές οι κονσέρβες;

Οι κονσέρβες θεωρούνται ασφαλή τρόφιμα γιατί τα προϊόντα κλείνονται αεροστεγώς και θερμαίνονται σε υψηλή θερμοκρασία, μία διαδικασία που καταστρέφει τους μικροοργανισμούς που προκαλούν αλλοίωση. Έτσι, μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συχνά χωρίς συντηρητικά.

Οι κονσέρβες στο ντουλάπι που αξίζει να έχουμε

Αυτές είναι μερικές από τις πιο χρήσιμες κονσέρβες για την καθημερινή κουζίνα, μαζί με το εύρος τιμών που συναντά κανείς αυτή την περίοδο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ.

1.Κονσέρβα ντομάτας

Ίσως η πιο χρήσιμη κονσέρβα της κουζίνας. Ολόκληρες ή ψιλοκομένες ντομάτες, κονσασέ, πασάτα, πελτές, όποια και αν είναι η επεξεργασία τους, μπορούν να μαγειρευτούν σε σάλτσες, όσπρια, λαδερά και κοκκινιστά φαγητά.

Τιμή: περίπου 0,60 – 1,40 € για κουτί 400 γρ.

2.Τόνος σε κονσέρβα

Η πιο εύκολη, γρήγορη και πρακτική πηγή πρωτεΐνης. Χρησιμοποιείται σε σαλάτες, μακαρονάδες και σάντουιτς.

Τιμή: περίπου 1,30 – 3,20 € ανά κονσέρβα (ανάλογα με τη λιπαρή ουσία και τη μάρκα).

3.Ρεβίθια σε κονσέρβα

Έτοιμα για χρήση χωρίς μούλιασμα και πολύωρο βράσιμο. Είναι ιδανικά για σαλάτες, χούμους ή γρήγορα μαγειρευτά.

Τιμή: περίπου 0,80 – 2,80 €.

4.Φασόλια σε κονσέρβα

Από λευκά φασόλια μέχρι γίγαντες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες και σε μαγειρευτά.

Τιμή: περίπου 0,90 – 4,00 €.

5.Φακές σε κονσέρβα

Ίσως είναι λιγότερο συνηθισμένες στην ελληνική κουζίνα, αλλά πολύ πρακτικές για γρήγορα πιάτα.

Τιμή: περίπου 1,00 – 2,00 €.

6.Καλαμπόκι

Θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα υλικά που μπορεί να εμπλουτίσει σαλάτες, ρύζι, αυγά και γενικότερα τα γρήγορα πιάτα.

Τιμή: περίπου 0,80 – 1,70 €.

7.Μανιτάρια σε κονσέρβα

Είναι εξαιρετικά χρήσιμα για πίτσες, σάλτσες ή μακαρονάδες, ειδικά όταν δεν υπάρχουν φρέσκα μανιτάρια.

Τιμή: περίπου 1,10 – 2,20 €.

8.Σαρδέλες σε κονσέρβα

Ένα από τα πιο οικονομικά ψάρια που μπορούμε να έχουμε πάντα στο ντουλάπι. Είναι πλούσιες σε ωμέγα-3 και αρκετά χορταστικές, ειδικά αν συμπληρώνουν όσπρια και σαλάτες.

Τιμή: περίπου 1,10 – 2,80 €.

9.Γάλα εβαπορέ

Παραμένει ένα από τα πιο πρακτικά προϊόντα του ντουλαπιού. Χρησιμοποιείται στον καφέ και γενικότερα στο πρωινό γεύμα αλλά και σε σάλτσες και γλυκά.

Τιμή: περίπου 1,20 – 2,00 €.

Τι να προσέχουμε όταν αγοράζουμε κονσέρβες

Παρότι πρόκειται για ασφαλή τρόφιμα, υπάρχουν ορισμένα σημεία που είναι καλό να ελέγχουμε, κατά την αγορά, αλλά και έπειτα από μακροχρόνια αποθήκευση στο σπίτι:

να μην είναι φουσκωμένο το κουτί

να μην υπάρχουν χτυπήματα ή σκουριά

να ελέγχουμε την ημερομηνία λήξης

να προτιμούμε προϊόντα με λιγότερο αλάτι ή ζάχαρη

Το ντουλάπι ως μικρή ασφάλεια της κουζίνας

Η πρόσφατη συζήτηση για τις τιμές των τροφίμων, που επανήλθε με αφορμή τη διεθνή ένταση και τον πόλεμο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, μάς θυμίζει πόσο σημαντικά είναι τα βασικά τρόφιμα της καθημερινότητας. Ένα καλά οργανωμένο ντουλάπι δεν χρειάζεται να είναι γεμάτο με δεκάδες προϊόντα. Αρκούν λίγα υλικά με μεγάλη διάρκεια ζωής, που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε θρεπτικό φαγητό. Και σε αυτή την κατηγορία, οι κονσέρβες παραμένουν από τα πιο πρακτικά και οικονομικά εργαλεία της κουζίνας.

πηγή cantina.protothema.gr