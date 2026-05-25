Ελένη Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, ακόμα δεν το πιστεύω»

Η παρουσιάστρια σχολίασε την ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τον θάνατο της συζύγου του
Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 55 ετών και έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.
Από το πρωί που γνωστοποιήθηκε η δυσάρεστη είδηση, μέσω ανάρτησης της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας, σύσσωμος ο κόσμος της showbiz κατακλύζει τα social media με συγκινητικά μηνύματα.
Συγκλονισμένη από τον πρόωρο θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε στην ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα: “Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…”.
