Ελένη Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, ακόμα δεν το πιστεύω»

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, σε ηλικία 55 ετών και έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Από το πρωί που γνωστοποιήθηκε η δυσάρεστη είδηση, μέσω ανάρτησης της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας, σύσσωμος ο κόσμος της showbiz κατακλύζει τα social media με συγκινητικά μηνύματα.

Συγκλονισμένη από τον πρόωρο θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε στην ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα: “Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…”.