Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο

Εμπλοκή ανάμεσα σε ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη και ζεύγος τουρκικών F-16 σημειώθηκε σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (25/05) στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, έπειτα από πολλούς μήνες, οι χειριστές των τουρκικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και να επιστρέψουν στον τουρκικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε εικονική αερομαχία με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που σηκώθηκαν για την αναχαίτισή τους.

Τουλάχιστον 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, σήμερα Δευτέρα στο FIR Αθηνών, στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εισήλθαν χωρίς να καταθέσουν προηγουμένως σχέδια πτήσης δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και ακόμη δύο τουρκικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου CN-235.

Εκτός από την εικονική αερομαχία, καταγράφηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου των 10 ναυτικών μιλίων (οι 8 από τα αεροσκάφη CN-235 και οι δύο από τα τουρκικά F-16).