Blue Moon: Τα τρία ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

Η σπάνια πανσέληνος Blue Moon που θα φωτίσει τον ουρανό στις 31 Μαΐου 2026 θεωρείται ένα από τα πιο έντονα και συναισθηματικά φαινόμενα της χρονιάς στην αστρολογία και θα επηρεάσει περισσότερο τρία ζώδια.

Παρότι το όνομά του παραπέμπει σε μπλε χρώμα, στην πραγματικότητα πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο μήνα -ένα φαινόμενο αρκετά ασυνήθιστο, που σύμφωνα με τους αστρολόγους φέρνει κορυφώσεις, αποκαλύψεις και σημαντικές αλλαγές.

Η Σελήνη στην αστρολογία συνδέεται με τα συναισθήματα, τη διαίσθηση, τις εσωτερικές ανάγκες και τις βαθύτερες σκέψεις μας. Όταν εμφανίζεται η πανσέληνος Blue Moon, η ενέργεια αυτή λέγεται πως ενισχύεται στο έπακρο. Παλιά συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια, σχέσεις δοκιμάζονται, ενώ πολλοί άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να πάρουν αποφάσεις που ανέβαλαν εδώ και καιρό.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος του Μαΐου θεωρείται ιδιαίτερα δυνατή, καθώς φέρνει ξεκαθαρίσματα και μια αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί πλέον να μείνει κρυφό. Είναι μια περίοδος που μπορεί να οδηγήσει είτε σε θεαματικές νέες αρχές είτε σε οριστικά τέλη. Πολλοί θα νιώσουν συναισθηματική ένταση, αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσουν μεγαλύτερη διαύγεια για το τι πραγματικά θέλουν στη ζωή τους.

Γενικότερα, η Blue Moon της 31ης Μαΐου 2026 θεωρείται μια πανσέληνος που φέρνει έντονα συναισθήματα αλλά και μεγάλες συνειδητοποιήσεις. Είναι μια στιγμή που καλεί πολλούς να σταματήσουν να αποφεύγουν την αλήθεια και να δουν πιο καθαρά τι χρειάζονται πραγματικά για να προχωρήσουν μπροστά. Για κάποια ζώδια η περίοδος αυτή θα είναι λυτρωτική, ενώ για άλλα θα μοιάζει με ένα δυνατό ξύπνημα που θα αλλάξει την πορεία τους για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Αν και όλα τα ζώδια θα επηρεαστούν με κάποιο τρόπο, τρία αναμένεται να βιώσουν πιο έντονα την ενέργεια της Blue Moon.

Τρία ζώδια που θα επηρεάσει περισσότερο η πανσέληνος Blue Moon:

Τοξότης

Ο Τοξότης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Το φεγγάρι αυτό αγγίζει άμεσα την προσωπικότητά του, τις αποφάσεις και τη γενικότερη πορεία της ζωής του. Πολλοί Τοξότες θα νιώσουν ότι έρχεται η στιγμή να αφήσουν πίσω καταστάσεις που τους περιορίζουν. Σχέσεις, επαγγελματικά σχέδια ή ακόμα και προσωπικοί στόχοι μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά κατεύθυνση. Η ανάγκη για ελευθερία και αλήθεια θα είναι πιο έντονη από ποτέ.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός επηρεάζεται επίσης βαθιά, κυρίως σε θέματα οικονομικών αλλά και συναισθηματικής ασφάλειας. Η Blue Moon φέρνει αποκαλύψεις γύρω από σχέσεις εξάρτησης, κρυμμένα συναισθήματα ή οικονομικές ανησυχίες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Για πολλούς Σκορπιούς, αυτή η περίοδος μπορεί να λειτουργήσει σαν μια δυνατή εσωτερική αφύπνιση που θα τους ωθήσει να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να βάλουν νέα όρια.

Δίδυμοι

Ένα ακόμη ζώδιο που θα νιώσει έντονα την επιρροή είναι οι Δίδυμοι. Οι σχέσεις τους -είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές- μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές, παρεξηγήσεις ή αλήθειες που αποφεύγονταν μπορεί τώρα να έρθουν στο φως. Οι Δίδυμοι θα χρειαστεί να αποφασίσουν ποιοι άνθρωποι αξίζει να παραμείνουν στη ζωή τους και ποιοι κύκλοι πρέπει να κλείσουν οριστικά.

