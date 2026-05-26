Συνταγή για πάστα φλώρα με κρέμα λεμονιού

Αυτό το γλυκό μυρίζει άνοιξη και φρεσκάδα

Πρόκειται για κλασική πάστα φλώρα, με μία παραλλαγή.

Σε αυτή την εκδοχή, η κλασική μαρμελάδα δίνει τη θέση της σε μια δροσερή, αρωματική κρέμα λεμονιού.

Έτσι το αποτέλεσμα είναι πιο ζωηρό και πιο δυναμικό.

Και το σίγουρο είναι ότι δεν σε λιγώνει, ούτε σε «ξινίζει».

Πάστα Φλώρα με κρέμα λεμονιού

Υλικά:

Για τη ζύμη:

2 αυγά

100 γρ. ζάχαρη

100 ml σπορέλαιο

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

300 γρ. αλεύρι

1 πρέζα αλάτι

2 βανιλίνες

Για την κρέμα λεμονιού:

4 αυγά

200 γρ. ζάχαρη

χυμός από 4 λεμόνια

ξύσμα από 2 λεμόνια

45–50 γρ. βούτυρο

1–2 κ.γ. κορν φλάουρ

Για το τελείωμα:

φιλέ αμυγδάλου

Εκτέλεση: