Πιο κοντά στον τίτλο ο Ολυμπιακός, 36-30 την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός με κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος επικράτησε της ΑΕΚ με και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier. Παπάζογλου, Κανετέ και Βίντα οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας του Ρικάρντο Τριλίνι.

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για τον τίτλο, καθώς επικράτησε της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, καθώς η Ένωση έδειξε αδύναμη να ακολουθήσει τον ρυθμό τους. Αντίθετα στο πρώτο μέρος η ομάδα του Αλέξη Αλβανού στάθηκε εξαιρετικά και είχε και προβάδισμα στο ημίχρονο.

Ο τέταρτος τελικός θα γίνει στο κλειστό του Καματερού με γηπεδούχο την Ένωση την προσεχή Πέμπτη (28/05), το οποίο θα γίνει κανονικά με την παρουσία των φιλάθλων της Ένωσης.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και φάνηκε να φέρνει το ματς στα μέτρα της, ενώ στο όγδοο λεπτό πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων. Οι παίκτες του Ολυμπιακού όμως απάντησαν άμεσα και με ένα σερί έφεραν το ματς στα ίσια, ενώ στο 14′ ο Παπάζογλου έδωσε το πρώτο ερυθρόλευκο προβάδισμα (8-7).

Οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι πήραν ισχυρό προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων στο 18′ (με σερί 4-0), όμως η Ένωση ροκάνισε άμεσα τη διαφορά μειώνοντας στο γκολ (12-11). Μέχρι και το 26′ οι δυο τους πηγαίναν χέρι – χέρι (16-14), όμως η ΑΕΚ με ένα σερί τεσσάρων τερμάτων πήγε στο ημίχρονο με το προβάδισμα στο σκορ.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και γρήγορα έσβησε το προβάδισμα της Ένωσης ισοφαρίζοντας στο 35′ (20-20), ενώ πήρε το πρώτο του προβάδισμα στο δεύτερο μέρος στο 39′ (23-22) με τον Σλίσκοβιτς και έκτοτε δεν το έχασε ποτέ.

Μάλιστα οι ερυθρόλευκοι παίζανε εξαιρετικά σε επίθεση και άμυνα και με κάποια καλά σερί έβαζαν τις βάσεις της νίκης. Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα είχαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (28-24).

Εκεί που η σεμνή τελετή έλαβε τέλος ήταν στο 50′, όταν έφτασε να προηγείται με επτά (32-25), ενώ το ευρύτερο προβάδισμα ήρθε τρία λεπτά πριν από το φινάλε, όταν ο Κανετέ έκανε το 36-27. Στο φινάλε του αγώνα η ΑΕΚ πέτυχε τρία γκολ και ροκάνισε τη διαφορά στα έξι γκολ.

Πέναλτι: 2-4

Δίλεπτες: 3-4

Πεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 9-8, 12-11, 15-14, 16-18 (ημχ.), 21-22, 24-22, 28-25, 32-25, 34-27, 36-30 (τελ.)

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν, Βίντα (5), Τζίμπουλας (4), Παπάζογλου (7), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Σλίσκοβιτς (4), Τσαναξίδης (2), Ίβιτς, Σουργκιέλ (1), Πασσιάς (2), Μιχαηλίδης (1), Σάββας (2).

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής (2), Μπούτος (1), Παναγιώτου (2), Μπάρος (2), Ραντόισιτς (1), Περίν (1), Αντωνιάδης, Τοριάνι (5), Κουκουλάς (7), Γκαρέν (2), Κολοβός (2), Τουρέ (1), Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπετ, Ματέους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των τελικών

1ος τελικός 1 Μαΐου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-33

2ος τελικός 5 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36

3ος τελικός Δευτέρα 25 Μαΐου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 36-30

4ος τελικός Πέμπτη 28 Μαΐου

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 19:00

5ος τελικός (αν χρειαστεί) – Τρίτη 2 Ιουνίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ