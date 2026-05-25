Ναυάγιο Ζακύνθου: Καλά στη υγεία του ο 22χρονος που έπεσε από ύψος 10 μέτρων

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 22χρονου, αμερικανικής καταγωγής, που έπεσε στη Ζάκυνθο, στην περιοχή του Ναυαγίου.

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε σε απόκρημνο σημείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι προχώρησαν και στη διάσωσή του.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, ασφάλισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν με ασφάλεια. Στη συνέχεια, ο 22χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στο τέλος αποχώρησε για το σπίτι του.