Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ζάκυνθος: Άντρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων στο Ναυάγιο

Ζάκυνθος: Άντρας έπεσε από ύψος 10 μέτρω...

Άμεση ήταν η κινητοποίηση στης Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, όταν άνδρας έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση στης Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του, ενώ αναμένεται η ασφαλής μεταφορά του, ώστε να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμει και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει το σκοτάδι στην περιοχή.

 Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ελεύθερος με αναστολή ο 35χρονος για την υπόθεση της ανήλικης - Τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο

Στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.: Υψηλή συμμετοχή Ρομά στις εγκληματικές ομάδες κλοπών

Λέσβος: Νεκροί σε τροχαίο με μηχανή ένας 16χρονος και ένας 18χρονος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζάκυνθος Ναυάγιο Ζακύνθου Πτώση
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0396\u03ac\u03ba\u03c5\u03bd\u03b8\u03bf\u03c2","\u039d\u03b1\u03c5\u03ac\u03b3\u03b9\u03bf \u0396\u03b1\u03ba\u03cd\u03bd\u03b8\u03bf\u03c5","\u03a0\u03c4\u03ce\u03c3\u03b7"]
832305
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις