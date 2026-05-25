Ζάκυνθος: Άντρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων στο Ναυάγιο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, όταν άνδρας έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση στης Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του, ενώ αναμένεται η ασφαλής μεταφορά του, ώστε να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμει και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει το σκοτάδι στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.