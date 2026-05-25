Υπογραφή σύμβασης για νέο έργο οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Φαρρών

Με συνέπεια και σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, η δημοτική Αρχή Ερυμάνθου όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, προχωρά σε μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση, που ενισχύει την οδική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα των υποδομών, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής. Πρόκειται για το έργο βελτίωσης οδών στη Δ.Ε. Φαρρών που θα υλοποιηθεί με δημοτικούς πόρους, προϋπολογισμού 66.225,32 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής υπέγραψε τη Δευτέρα 25-5-2026 τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, το οποίο όπως υπογράμμισε, θα δώσει λύσεις σε χρόνιες ανάγκες και προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση των δημοτών.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνέταξαν οι υπηρεσίες του Δήμου, το έργο προβλέπει την κατασκευή μικρών τεχνικών καθώς και την τσιμεντόστρωση σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών και συγκεκριμένα, σε σημεία της Χαλανδρίτσας, του Βασιλικού, της Πλατανόβρυσης, του Σταροχωρίου, της Δαφνούλας και στις Άνω Κυδωνιές.

Σκοπός των εργασιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχέτευση-αποχέτευση των επιφανειακών κυρίως απορροών (όμβρια ύδατα), η προστασία του πρανούς των δρόμων καθώς και η αποκατάσταση - αναβάθμιση δημοτικών και αγροτικών δρόμων οι οποίοι, είτε παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλη φθορά στο υφιστάμενο οδόστρωμα (τσιμέντο), είτε κρίνεται απολύτως αναγκαία η τσιμεντόστρωση χωμάτινων τμημάτων αγροτικής κυρίως οδοποιίας, για λόγους βατότητας και ασφαλούς χρήσης.

Σε όλες τις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης, οι απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες για τη κατασκευή τους, δηλαδή χωματουργικές εργασίες εκσκαφής, επιχωματώσεων, διαμόρφωση και ισοπέδωση, αποξηλώσεις υφιστάμενων κατασκευών εντός της ζώνης των εκσκαφών καθώς και τομή οδοστρώματος, όπου απαιτείται.

«Η υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης αποτελεί μία ακόμη δέσμευση που γίνεται πράξη. Επενδύουμε σε έργα ουσίας που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των συνδημοτών μας, βελτιώνουν την ασφάλεια και ενισχύουν την καθημερινότητα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Συνεχίζουμε με έργο, με σχέδιο και συνέπεια, υλοποιώντας παρεμβάσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα», σχολίασε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου Θόδωρος Μπαρής μετά την υπογραφή της σύμβασης.