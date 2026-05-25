Στις 28 Μαΐου στις Ελληνικές αίθουσες οι ταινίες "Οι Κρίστοφερ" και "Backrooms"

Στις 28 Μαΐου 2026 κάνουν πρεμιέρα στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ το φιλμ με τίτλο "Backrooms" σε σκηνοθεσία Kane Parsons, το viral internet φαινόμενο που μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη και η ταινία "Οι Κρίστοφερ" σε σκηνοθεσία του 63χρονου Αμερικανού δημιουργού Στίβεν Σόντερμπεργκ του βραβευμένου σε Σάντανς και Κάννες φιλμ "Sex, Lies, and Videotape".

To "Backrooms" είναι ταινία τρόμου.

Πίσω από μια πόρτα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, απλώνεται ένας ατέρμονος λαβύρινθος από δωμάτια και διαδρόμους.

Ένας πωλητής σε έκθεση επίπλων (στο ρόλο ο Chiwetel Ejiofor), ανακαλύπτει μία πύλη που οδηγεί σε μια αλλόκοτη διάσταση, γεμάτη κιτρινωπά δωμάτια. Καθώς επιχειρεί να χαρτογραφήσει το αχανές μέρος, εξαφανίζεται, έτσι η θεραπεύτριά του (η Νορβηγή Renate Reinsve που προτάθηκε φέτος για Όσκαρ για την ταινία "Συναισθηματική αξία") θα βρεθεί κι εκείνη μέσα στα Backrooms αναζητώντας απαντήσεις, και κυρίως, έξοδο.

Ο Kane Parsons ήταν μόλις 16 όταν δημιούργησε, με Blender και After Effects, το πρώτο The Backrooms (Found Footage), ένα video που έγινε viral και δημιούργησε έναν ολόκληρο μύθο στο διαδίκτυο, με εκατοντάδες εκατομμύρια views και κοινότητες που αναλύουν κάθε λεπτομέρεια του κανόνα του σύμπαντος. Η ταινία μεταφέρει αυτό το found-footage σύμπαν σε live-action, επεκτείνοντάς το σε νέα επίπεδα τρόμου, αλλά και σε πιο ανθρώπινη δραματουργία: η εμμονή, η απομόνωση, η ανάγκη να βρεις νόημα μέσα σε έναν λαβύρινθο που δεν εξηγείται.

Liminal Horror, ο τρόμος του «ενδιάμεσου»

Τα Backrooms ανήκουν στο είδος του liminal horror: χώροι φαινομενικά καθημερινοί, μεταβατικοί, άδειοι από ανθρώπους, και γι’ αυτό ακόμη πιο ενοχλητικοί. Η ταινία χτίζει τον τρόμο όχι από κλασικά jump scares, αλλά από την υπερβολικά οικεία κανονικότητα ενός γραφειακού τοπίου που δεν κουμπώνει ποτέ, σαν η πραγματικότητα να έχει χάσει τη μετάφρασή της, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η παραγωγή έστησε για τις ανάγκες της ταινίας περίπου 2.700 τετραγωνικά μέτρα Backrooms σε τέσσερα soundstages, ενώ τυπώθηκαν περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα ταπετσαρίας και χρησιμοποιήθηκαν περίπου 2.500 τετραγωνικά πόδια μοκέτας, για να αποδοθεί η αίσθηση του ατελείωτου. Κατά τα γυρίσματα χρειάζονταν ακόμη και καθημερινοί χάρτες για να μη χάνεται το συνεργείο μέσα στον λαβύρινθο!

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Παίζουν εκτός των Chiwetel Ejiofor (12 Χρόνια Σκλάβος) και Renate Reinsve, οι Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell.

Επίσης στις 28 Μαΐου κυκλοφορεί στους Ελληνικούς κινηματογράφους η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Steven Soderbergh, "Οι Κρίστοφερ-The Christophers", μία μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία του Steven Soderbergh, βραβευμένου με Όσκαρ για το φιλμ "Traffic", και σενάριο του Ed Solomon.

Τα παιδιά ενός άλλοτε διάσημου καλλιτέχνη (τον υποδύεται ο 87χρονος Βρετανός ηθοποιός Ian McKellen) προσλαμβάνουν μια πλαστογράφο (Michaela Coel) για να παρουσιαστεί ως υποψήφια βοηθός του και να αποκτήσει πρόσβαση σε οκτώ ανολοκλήρωτους πίνακές του, που ονομάζονται Οι Κρίστοφερ. Σκοπός της είναι να τους ολοκληρώσει κρυφά, ώστε να εξασφαλίσουν κληρονομιά όταν εκείνος πεθάνει.

Στον κεντρικό ρόλο του ξεχασμένου pop artist Julian Sklar συναντάμε τον Ian McKellen, ενώ η Michaela Coel υποδύεται τη Lori Butler, μια καλλιτέχνιδα με παρελθόν στην πλαστογραφία, που μπαίνει στο σπίτι-λαβύρινθο του Julian με μια αποστολή που μοιάζει «εύκολη» μόνο στα χαρτιά. Στο σχέδιο εμπλέκονται άμεσα τα παιδιά του, Barnaby Sklar (James Corden) και Sallie Milton Sklar (Jessica Gunning), σχηματίζοντας ένα εκρηκτικό τετράγωνο σχέσεων όπου η οικογενειακή ανάγκη, η ντροπή και η φιλοδοξία τέμνονται με την ίδια την έννοια της αυθεντικότητας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Steven Soderbergh επιστρέφει με μία απολαυστική ταινία χαρακτήρων: Οι Κρίστοφερ είναι μια πνευματώδης, σκοτεινά κωμική ιστορία γύρω από την τέχνη, την οικογένεια και την απληστία, όπου ένα μικρό σχέδιο παραχάραξης μετατρέπεται σε επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival τον περασμένο Σεπτέμβριο και βγήκε σε περιορισμένη διανομή στις Αμερικάνικες αίθουσες τον Απρίλιο 2026.

Σύμφωνα με το στόρι, ο Julian Sklar (Ian McKellen) υπήρξε αστέρι της λονδρέζικης pop art σκηνής των ’60s και ’70s, όμως δεν έχει ζωγραφίσει εδώ και δεκαετίες και είναι πια οικονομικά κατεστραμμένος. Τα δύο αποξενωμένα παιδιά του (James Corden, Jessica Gunning), απελπισμένα να εξασφαλίσουν μια κληρονομιά, προσλαμβάνουν μια συντηρήτρια έργων τέχνης (Michaela Coel), για να παρουσιαστεί ως υποψήφια βοηθός και να αποκτήσει πρόσβαση σε 8 ανολοκλήρωτους πίνακες, που ονομάζονται ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ, τους οποίος ο Julian έχει θαμμένους στην αποθήκη.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Steven Soderbergh

Ο Soderbergh και ο σεναριογράφος Ed Solomon περιγράφουν το φιλμ ως μια ιστορία που γεννήθηκε από μια απλή ιδέα («ένας νεότερος “βοηθός” μπαίνει στη ζωή ενός μεγαλύτερου καλλιτέχνη με κάτι διεφθαρμένο στη συμφωνία»), αλλά εξελίχθηκε σε μια πιο ανθρώπινη, συναισθηματικά σύνθετη ταινία, όπου το βάρος πέφτει στους χαρακτήρες και στις μεταξύ τους μετατοπίσεις. Ο Soderbergh τονίζει ότι τον ενδιέφερε ένα έργο με «απλή πλοκή και σύνθετους χαρακτήρες», με την ένταση να χτίζεται από διαλόγους, σιωπές και από το πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η αλήθεια όταν μπαίνει δίπλα της η ανάγκη για χρήμα και αναγνώριση.

Και τα 2 φιλμ θα προβάλλονται από την Πέμπτη 28-5-2026 και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ