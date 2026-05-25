Πάτρα: Ελεύθερος με αναστολή ο 35χρονος για την υπόθεση της ανήλικης - Τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Ο 35χρονος είχε συλληφθεί το απόγευμα του Σαββάτου, έπειτα από καταγγελία συγγενικού προσώπου της ανήλικης, σύμφωνα με την οποία την κρατούσε παράνομα στο σπίτι του και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, απελευθέρωσαν την ανήλικη και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκε και μικροποσότητα κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η κοπέλα εμφανίστηκε στο δικαστήριο και υπερασπίστηκε τον κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας πως δεν την κακοποίησε και ότι το περιστατικό περιορίστηκε σε έναν μεταξύ τους καβγά. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, κατέθεσε χωρίς την παρουσία γονέων, καθώς είναι 17 χρονών και 9 μηνών, δηλαδή γεννημένη το 2008.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 35χρονο ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή, ενώ υπενθυμίζεται ότι είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές το 2024 για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος πρώην συντρόφου του.