Μεγάλο τουρνουά βόλεϊ κορασίδων στην Ναύπακτο

Η Ναύπακτος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά το 8ο Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης Κορασίδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας νεαρές αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή.

Οι προετοιμασίες της διοργάνωσης βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά και την οριστικοποίηση της συμμετοχής της Volero από το Pale της Βοσνίας. Η διεθνής παρουσία έρχεται να συμπληρώσει τις ελληνικές ομάδες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, όπως το Αρκάδι Ρεθύμνου, ο Μίλωνας Γιαννιτσών, ο Ακρίτας Καλαμάτας, ο ΔΑΣ Δραπετσώνας, ο ΑΟ Παλαιού Φαλήρου και φυσικά η Ομόνοια Ναυπάκτου. Ξεχωριστή παρουσία στη φετινή διοργάνωση αποτελεί και η συμμετοχή του ιστορικού Πανιωνίου, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό επίπεδο και το ενδιαφέρον των αναμετρήσεων.

Το τουρνουά διοργανώνεται για όγδοη συνεχόμενη χρονιά από τον αθλητικό σύλλογο Ομόνοια Ναυπάκτου, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και πραγματοποιείται με την έγκριση της ΕΣΠΕΠ.

Βασικός στόχος της διοργάνωσης παραμένει η προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των νεαρών αθλητριών. Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή ομάδων διαφορετικής καταγωγής και κουλτούρας, ενισχύεται η κοινωνική και πολιτιστική αλληλεπίδραση των παιδιών, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της διοργάνωσης στην τουριστική προβολή της Ναυπάκτου.

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας Ναυπάκτου, Αντώνης Σχοινάς, δήλωσε:

«Είναι χαρά μας και φέτος να διοργανώνουμε αυτό το τουρνουά, που θεωρώ πολύ σημαντικό τόσο για την πόλη όσο και για τους αθλητές μας. Περισσότεροι από 130 αθλητές και συνοδοί αναμένεται να βρεθούν στη Ναύπακτο κατά τη διάρκεια των αγώνων, δίνοντας ζωντάνια και ενέργεια στην πόλη. Ειδικά φέτος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Ξενοδόχων για την αρωγή και τη στήριξή του στη φετινή προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος διοργανώσεων Ντίνος Τσακανίκας υπογράμμισε:

«Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία που αποκτούμε κάθε χρόνο τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και για τις ίδιες τις αθλήτριες που συμμετέχουν. Ήδη, ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και η δεύτερη διοργάνωση για την ηλικιακή κατηγορία των παγκορασίδων, που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο πριν από το κύριο τουρνουά, καθώς φέτος θα υπάρχει και εκεί διεθνής συμμετοχή. Οι ημέρες των αγώνων αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον για όλους».