Μία ακόμη σημαντική τηλεοπτική παραγωγή στην Ναύπακτο

Η Ναύπακτος υποδέχθηκε ακόμη μία σημαντική τηλεοπτική παραγωγή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως τόπος με ιστορία, εικόνα, ταυτότητα και αφηγηματική δύναμη.

Για τέσσερις ημέρες, η νέα ιστορική σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ «Πόλεις» βρέθηκε στην όμορφη πόλη της Ναυπάκτου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, καταγράφοντας εικόνες, μνήμες, πρόσωπα και ιστορίες που συνθέτουν τη διαδρομή και τον χαρακτήρα της Ναυπάκτου.

Το επεισόδιο θα προβληθεί στις 18 Ιουνίου 2026.

Ο Δήμος Ναυπακτίας ευχαριστεί θερμά την ΕΡΤ και όλους τους συντελεστές της παραγωγής, τον σκηνοθέτη και παραγωγό Βαγγέλη Ευθυμίου, τη σύμβουλο παραγωγής και δημοσιογράφο Μαρία Κουφοπούλου, καθώς και ολόκληρη την ομάδα της Landart Productions, για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό και το ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον τόπο μας.

Σενάριο - σκηνοθεσία: Βαγγέλης Ευθυμίου.

Αρχισυνταξία / Σύμβουλος παραγωγής: Μαρία Κουφοπούλου

Φωτογραφία: Κώστας Ματίκας

Ηχοληψία: Αλέξανδρος Σακελλαρίου

Μίξη ήχου: Κώστας Ντόκος

Δημοσιογραφική έρευνα: Μυρσίνη Λιοναράκη

Μοντάζ: Διονύσης Βαρχαλαμάς

Διεύθυνση παραγωγής: Εβελίνα Μάνου.

Χρωματική διόρθωση: Χρατς Αλτουνιάν

Τίτλοι / Γραφικά: woodgear animation

Κάμερα: Αλέξανδρος Ζήλος, Στρατής Αλβανός.

Εκτέλεση παραγωγής: landart PRODUCTIONS EE.