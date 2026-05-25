Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μητέρα της 3χρονης ψάχνει ταξί

Ενώ το τρίχρονο κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και δίνει μάχη για τη ζωή της, νέες εικόνες από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες για την υπόθεση που έχει συνταράξει την Κρήτη, έρχονται στη δημοσιότητα.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Οι αρχές συνέλαβαν τόσο τη μητέρα όσο και τον φερόμενο ως πατέρα του παιδιού. Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας. Στην πραγματικότητα, η ίδια και τα παιδιά της έμεναν σε αποθήκη που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου.

«Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό»

«Εγώ τους παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων, παπούτσια και άλλο. Και άλλοι στην περιοχή τους δίνανε ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», είπε ο ιδιοκτήτης.

Η υπόθεση έχει λάβει δραματική τροπή, καθώς οι αρχές ερευνούν τον θάνατο άλλων δύο παιδιών.

«Εδώ μέσα τ’ άφηνε η μάνα τους και κάθονταν και μετά έρχονταν η μάνα τους κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι και τα “μάζευε”. Κάθε μέρα ήταν μόνα τους, γιατί η μαμά λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε 8-9 η ώρα και γύρναγε στη μία.

H στιγμή που η μητέρα της 3χρονης ψάχνει ταξί – «Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της στην παιδική χαρά»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News ο φερόμενος ως πατέρας και η μητέρα εργάζονταν σε αγροτικές δουλειές πολύ κοντά στο θερμοκήπιο όπου και διέμεναν.

Την περασμένη Πέμπτη, την ημέρα που η 3χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η μητέρα και το καρότσι με την τραυματισμένη κόρη της καταγράφηκαν από κάμερα μίνι μάρκετ. Ο ιδιοκτήτης αναφέρει σχετικά:

«Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί να πάρεις.

Είχα δουλειά και δεν βγήκα έξω. Της έδειξα τον αριθμό του τηλεφώνου, το ταξί και ξαναγύρισα στο ταμείο μου.

Δεν την είδα εγώ να έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα.

Μένανε σε κάτι θερμοκήπια. Η παιδική χαρά είναι πολύ μακριά μέσα στο χωριό. Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της στην παιδική χαρά. Δούλευε εκεί δίπλα σε μια ταβέρνα. Σκούπιζε έξω τις αυλές.»

Η γυναίκα έφυγε με το καρότσι και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, την είδαν να κρύβεται σε ένα στενό.

Ο άνδρας πάλι περίμενε στον κεντρικό δρόμο το ταξί για να τους πάει στο νοσοκομείο. Εκεί όπου διαπιστώθηκε η κακοποίησή του.

«Συνέχεια εδώ μένανε. Μαζί με τα παιδάκια», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.