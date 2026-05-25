Πάτρα: Τιμάται η μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος τιμάται από την Ορθόδοξη εκκλησία μας στις 27 Μαΐου κάθε χρόνο.

Στην Πάτρα τιμάται με λαμπρότητα η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Ομολογητού, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Αγίου Ιωάννου Ρώσσου στην οδό Ελ. Βενιζέλου.

Την παραμονή της εορτής, την Τρίτη 26-5, στις 19.00 στον εσπερινό μετ' αρτοκλασίας θα προεξάρχει ο αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Μυτιλήνης ενώ θα ακολουθήσει στις 22.00 ιερά αγρυπνία όπου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει το Θείο λόγο ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, αρχιμανδρίτης π. Αρτέμιος Αργυρόπουλος.

Ανήμερα της εορτής την Τετάρτη 27-5-2026 στην αρχιερατική Θεία λειτουργία θα χοροσταστήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος που θα κηρύξει και το Θείο λόγο.

Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στην μεθέορτο εσπερινό και στη λιτανεία στους γύρω δρόμους που θα ακολουθήσει θα είναι παρών ο αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών.

Θα τεθεί προς προσκύνηση από τους πιστούς το σκουφάκι του Αγίου.

Ο Όσιος Ιωάννης είχε γεννηθεί σε ένα χωριό της λεγομένης Μικράς Ρωσίας, περί το 1690 μ.Χ., από γονείς ευλαβείς και ενάρετους. Όταν έφθασε σε νόμιμη ηλικία στρατεύθηκε, ενώ βασίλευε στη Ρωσία ο Μέγας Πέτρος. Έλαβε μέρος στον πόλεμο που έκανε εκείνος ο τολμηρός τσάρος εναντίον των Τούρκων κατά το 1711 μ.Χ., και συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Τατάρους. Οι Τάταροι τον πούλησαν σε έναν Οθωμανό αξιωματικό Ίππαρχο, που καταγόταν από το Προκόπιον της Μικράς Ασίας, το οποίο βρίσκεται πλησίον στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Ο αγάς τον πήρε μαζί του στο χωριό του. Πολλοί από τους αιχμαλώτους συμπατριώτες του αρνήθηκαν την πίστη του Χριστού και έγιναν Μουσουλμάνοι, είτε γιατί κάμφθηκαν από τις απειλές, είτε γιατί δελεάστηκαν από τις υποσχέσεις και τις προσφορές υλικών αγαθών, ωστόσο όπως αναφέρει το www.saint.gr, ο Ιωάννης, ήταν από μικρός αναθρεμμένος με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και αγαπούσε πολύ τον Θεό και την πίστη των πατέρων του.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος εκοιμήθη στις 27 Μαΐου 1730, σε ηλικία 40 ετών.

Το Λείψανο του Οσίου βρίσκεται αδιάφθορο στο ομώνυμο Προσκύνημα Προκοπίου Ευβοίας και το επισκέπτονται χιλιάδες πιστοί.