Ζάκυνθος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό άνδρα από τον γκρεμό στο Ναυάγιο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Ναυαγίου, στη Ζάκυνθο, όταν άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας, που έχει τις αισθήσεις του, βρίσκεται σε εξοχή βράχων, περίπου 10 μέτρα από το χείλος του γκρεμού στο σημείο που είναι γνωστό ως «σημαία».

Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμει και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει το σκοτάδι στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.