Πάτρα: Συναυλία Χορωδιακής Μουσικής

Στον Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πάτρας στην Μαιζώνος 81 την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, στις 19.00
Ο Καθολικός Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πάτρας (οδός Μαιζώνος 81) προσκαλεί το κοινό σε μία Συναυλία Χορωδιακής Μουσικής που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 (του Αγίου Πνεύματος) στις 7.00 μ.μ. με την Χορωδία και το Μουσικό Σύνολο Δωματίου της ‘’St. Luke’s U.M. Church’’ από το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τη Διεύθυνση του Dr James Ramsey.
Συμμετέχει η ‘Ομάδα Υμνωδίας’ και ‘Σύνολο Σπουδαστών της Μουσικής Σχολής’ του Ναού, υπό τη Διεύθυνση της Πατρινής μαέστρου Φωτεινής Σαμαρά και την συνοδεία στο πιάνο/όργανο της Σοφίας Μιχαηλίδη.
Η είσοδος θα γίνει αποκλειστικά με ατομικές-αριθμημένες προσκλήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκλησή τους από την Γραμματεία του Καθολικού Ιερού Ναού, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00-13.00.
