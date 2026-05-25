Πάτρα: "Το Παζάρι της καρδιάς" από το "Φωτεινό Αστέρι"

Μια μέρα γεμάτη αγάπη, προσφορά και όμορφες συναντήσεις έρχεται… Την Πέμπτη 28/5/2026, από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:30, θα πραγματοποιηθεί στα Ψηλαλώνια, στο καφέ ANALIMA ένα Παζάρι Αγάπης.

Το "Φωτεινό Αστέρι", Εθελοντική Δράση Ανθρωπιστικής Βοήθειας για το παιδί (Θεμιστοκλέους 116 και Βορείου Ηπείρου, Πάτρα) περιμένει τον κόσμο σε ένα ξεχωριστό παζάρι αγάπης.

Μικρές δημιουργίες, όμορφα πράγματα και πολλά χαμόγελα θα γίνουν αφορμή να προσφέρουμε όλοι μαζί, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθούν στην Κιβωτό της Αγάπης. Γιατί όταν οι άνθρωποι ενώνονται, μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά φωτεινό. Σας περιμένουμε όλους!, αναφέρει η σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση.