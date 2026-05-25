Στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.: Υψηλή συμμετοχή Ρομά στις εγκληματικές ομάδες κλοπών

Εκτός όμως από τις εγκληματικές ομάδες που δρουν αποκλειστικά στη χώρα μας, η Ελλάδα αποτελεί χώρο δραστηριοποίησης μελών διεθνώς μετακινούμενων εγκληματικών οργανώσεων, κυρίως υπηκόων βαλκανικών και ανατολικών χωρών (Γεωργίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας), που διαπράττουν εγκληματικές ενέργειες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης (με γνωστότερη τη διεθνή εγκληματική ομάδα «VOR V ZAKONE (THIEVES IN LAW)».

Το 84,89% των ομάδων έχει επίπεδη αλλά ιεραρχική δομή (όλοι… είναι ίσοι), ενώ μόνο στο 15,11% από αυτές υπάρχει πυρήνας ατόμων που εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των μελών τους.

Όσο για τις χώρες προέλευσης των μελών των εγκληματικών ομάδων που διαπράττουν κλοπές και διαρρήξεις; Μετά τους Έλληνες ακολουθούν: Ρουμανία, Αλβανία, Γεωργία, Αλγερία, Πακιστάν, Τουρκία, Βουλγαρία, Παλαιστίνη, Ισπανία Σερβία, Μαρόκο, Αφγανιστάν, Κούβα, Λιβύη, Μολδαβία και Μπανγκλαντές.

Όσο για τις ελληνικές εγκληματικές ομάδες κλοπών-διαρρήξεων, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΛ.ΑΣ (σελ. 66): «Στις ελληνικές ομάδες, κυρίαρχες είναι οι ομάδες με μέλη, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ΡΟΜΑ (σε ποσοστό 76,69% επί των εγχώριων ομάδων)». Επίσης, στις εγχώριες ομάδες, το 1% έχει μέλη προερχόμενα από ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔ.

Στις αλλοδαπές ομάδες κυριαρχούν οι αλβανικές (αμιγείς ή μη), σε ποσοστό 48,15% του συνόλου, ακολουθούν οι γεωργιανές, οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι αμιγείς, σε ποσοστό 22,22% του συνόλου, οι ρουμανικές (11,11%), οι αλγερινές (7,41%), οι τουρκικές, οι σερβικές και οι πακιστανικές, με ποσοστό 3,70% επί του συνόλου εκάστη. Μόνο οι γεωργιανές ομάδες, όπως αναφέραμε, από όλες τις παραπάνω, είναι αμιγείς.

Οι εγχώριες ομάδες έχουν κυρίαρχο ρόλο (76,26% του συνόλου) στις κλοπές και στις διαρρήξεις. Ακολουθούν οι αλλοδαπές (18,71% του συνόλου), ενώ ένα 5,04% των ομάδων αποτελείται από Έλληνες και αλλοδαπούς.

Ένα από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια της έκθεσης είναι το 4.9.2.1. «Εγκληματικές Ομάδες Κλοπών-Διαρρήξεων», καθώς σε αυτό υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ας δούμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τον Δεκέμβριο του 2025 δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα το 2024. Στις 80 και πλέον σελίδες της υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για όλες τις μορφές σοβαρής εγκληματικότητας.

Οι εγκληματικές ομάδες που προβαίνουν σε κλοπές και διαρρήξεις έχουν ως κύριο στόχο τις οικίες, τα σπίτια δηλαδή, σε ποσοστό 43,66% και ακολουθούν: τα καταστήματα, κυρίως σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ- καταστήματα ψιλικών και περίπτερα, πρατήρια υγρών καυσίμων, κοσμηματοπωλεία, φαρμακεία, αρτοποιεία-πρατήρια άρτου, καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και εταιρείες-επιχειρήσεις, σε ποσοστό 33,17% επί του συνόλου (κυρίως σε βάρος επιβατών ΜΜΜ, πεζών, τουριστών, ηλικιωμένων, μεταναστών ή με διαρρήξεις σε ΙΧΕ οχήματα) και τέλος, μεταλλικών αντικειμένων (κυρίως κλοπές μετάλλων από εταιρείες, μετασχηματιστές και καταλύτες ΙΧΕ αυτοκινήτων). Το υπόλοιπο, μικρό ποσοστό, αφορά κλοπές και διαρρήξεις σε ιερούς ναούς και μοναστήρια.

Πώς γίνονται οι κλοπές-διαρρήξεις σε σπίτια;

Οι εγκληματικές ομάδες προβαίνουν σε κλοπές-διαρρήξεις σε σπίτια όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπαίνουν σε αυτά, παραβιάζοντας την εξώπορτα, παράθυρα, μπαλκονόπορτες ή άλλους βοηθητικούς χώρους, με χρήση κατσαβιδιών, πιστωτικών καρτών, κλειδιών πασπαρτού κ.ά., από ανασφάλιστα σημεία, με αναρρίχηση, συνήθως σε διαμερίσματα 1ου ορόφου ή καταρρίχηση, συνήθως σε ρετιρέ, με την πασίγνωστη πλέον μέθοδο, να προσποιούνται οι κακοποιοί τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτρολόγους-συντηρητές ανελκυστήρων, ασφαλιστές, υπαλλήλους Δήμων ή Εφοριών κ.λπ. ή τους εμπόρους (πώλησης ή παράδοσης φρούτων και θρησκευτικών εικόνων), να απασχολούν τα θύματά τους και τέλος να χρησιμοποιούν το πρόσχημα επιστροφής φόρου ή οφειλών συγγενικών τους προσώπων ή ακόμη και την απαίτηση χρημάτων για κάποιο τροχαίο στο οποίο έχει εμπλακεί συγγενικό τους πρόσωπο, με σκοπό να χειρουργηθεί ή να αποφύγει τη φυλάκιση.

Εκεί έχουμε και το απίστευτο φαινόμενο, ηλικιωμένοι να πετάνε από μπαλκόνια τεράστια χρηματικά ποσά και κοσμήματα στους επιτήδειους (άγνωστο πού τα βρίσκουν), την ίδια ώρα που οι περισσότεροι μόνο κανένα μπουγέλο θα μπορούσαν να πετάξουν στους κακοποιούς (αν δεν τους έχουν κόψει το νερό…).

Κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα και επιχειρήσεις

Στις κλοπές που γίνονται την ημέρα σε καταστήματα ή επιχειρήσεις, χρησιμοποιείται η μέθοδος της απασχόλησης ή της απόκρυψης εμπορευμάτων σε ρουχισμό ή σακίδια που είχαν μαζί τους τα μέλη των εγκληματικών ομάδων, ορισμένα από τα οποία, κατά την ΕΛΑΣ έχουν «υψηλή εξειδίκευση». Όταν οι κλοπές-διαρρήξεις γίνονται στη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία (ψαλίδια) για κοπή των ρολών ασφαλείας, η μέθοδος ριφιφί, η θραύση υαλοπίνακα πρόσοψης με ρίψη πέτρας, μεταλλικών αντικειμένων ή ακόμα και μεταλλικών καπακιών της ΕΥΔΑΠ και στόχους κυρίως χρηματοκιβώτια, εμπορεύματα και ταμειακές μηχανές.

Κλοπές-διαρρήξεις σε ΜΜΜ- ΙΧΕ οχήματα

Πολύ συχνό είναι και το φαινόμενο κλοπών σε μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) ή δημόσιων εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιούνται κυρίως οι μέθοδοι «τεχνητού συνωστισμού» και απασχόλησης και στόχοι είναι τσάντες, πορτοφόλια και τραπεζικές κάρτες των θυμάτων.

Μνεία πρέπει να γίνει και στο γεγονός της εξάρθρωσης 6 εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μεταλλικών αντικειμένων (μετασχηματιστές και πηνία ΔΕΔΔΗΕ, μεταλλικά αντικείμενα από ιδιώτες, καλώδια και μετασχηματιστές από φωτοβολταϊκά πάρκα), με σκοπό την εκμετάλλευση των μετάλλων που αυτά περιείχαν. Η παραβατική αυτή συμπεριφορά, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους ίδιους τους δράστες (ηλεκτροπληξία) αλλά και μεγάλους κινδύνους για τους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών, από ενδεχόμενη βλάβη και διακοπή ηλεκτροδότησης .

Άλλα στοιχεία για τη δράση εγκληματικών ομάδων που διαπράττουν κλοπές-διαρρήξεις

Οι ομάδες αυτές είναι ολιγομελείς, ως επί το πλείστον. Σε ποσοστό 64,75%, αποτελούνται από 2-5 άτομα. Σε ποσοστό 26,62% επί του συνόλου αποτελούνται από 6-12 άτομα. Το 2024 εξαρθρώθηκαν και 12 εγκληματικές ομάδες (8,63% επί του συνόλου) με περισσότερα από 12 άτομα.

Το 97,24% των εγκληματικών ομάδων χρησιμοποιούν «αντίμετρα» (τσιλιαδόρους, κλεμμένα αυτοκίνητα, κλεμμένες ή καλυμμένες πινακίδες οχημάτων, κουκούλες full face, γάντια, μάσκες, «πακιστανικά τηλέφωνα» ή ghost numbers κατά την ΕΛ.ΑΣ., χρήση σπρέι για κάλυψη καμερών ασφαλείας, απενεργοποίηση συναγερμών και πολλά ακόμα). Το 17,99% από τα έσοδα των παράνομων πράξεών τους, οι εγκληματικές ομάδες τα «νομιμοποίησαν», είτε με επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις, αγορές πολυτελών ΙΧΕ αυτοκινήτων και κοσμημάτων είτε με χλιδάτη ζωή.

Το γεγονός βέβαια, ότι κάποιοι από αυτούς επιδεικνύουν προκλητικά τα παράνομα πλούτη τους στα σόσιαλ μίντια, οδηγεί στη σύλληψή τους… Οι ομάδες αυτές δεν έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια δράσης (το 66,19% είχε δράση 6 μηνών το πολύ). 6-12 μήνες διήρκησε η δράση του 17,99% του συνόλου των ομάδων, ενώ για πάνω από ένα χρόνο (ως και 4 έτη!) ήταν η διάρκεια δράσης του 15,83% του συνόλου των εγκληματικών ομάδων.

Το 2024, 131 εγκληματικές ομάδες διέπραξαν 2.903 κλοπές και διαρρήξεις. Η σύλληψη των μελών τους συνήθως αναστέλλει τη δράση τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί η συνέχιση της δραστηριότητάς τους (είτε με αντικατάσταση των επιχειρησιακών - περιφερειακών μελών που συνελήφθησαν, είτε μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα, απ’ όπου τα ηγετικά μέλη συνεχίζουν να κατευθύνουν τη δράση των λοιπών μη συλληφθέντων μελών) ή και η εκ νέου ενεργοποίησή τους (σε περιπτώσεις αποφυλάκισης των μελών αυτών ή μη προφυλάκισης τους). Οι ομάδες αυτές διαθέτουν και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές που συμβαίνουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους.

Πάντως, το 51,24% των μελών των ομάδων είχε ποινικό παρελθόν σε εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας… Τα εκτιμώμενα κέρδη από τη δράση των εγκληματικών ομάδων άγγιζαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ (17.910.540€), ποσό ρεκόρ για τα έτη μετά το 2020. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση, κατά 4 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2023. Αναμένουμε και την έκθεσή της ΕΛ.ΑΣ. για το 2025 τους επόμενους μήνες.



