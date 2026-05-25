Οι Αρκάδες της Πάτρας τίμησαν τους Νεομάρτυρες της Τριπόλεως στον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου

Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026 το πρωί, ο Σύλλογος των εν Πάτραις Αρκάδων, τίμησε την ιερὰ μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, πολιούχων Τριπόλεως, οι οποίοι μαρτύρησαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ την πίστη τὴν ἁγία καὶ γιὰ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία», στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς.

Ὁ ἕνας, ὁ Δημήτριος, ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν στὶς 14 Ἀπριλίου 1803 καὶ ὁ ἄλλος, ὁ Παῦλος, ἐπίσης στὶς 22 Μαΐου 1818. Ἑορτάζονται & τιμώνται απὸ κοινοῦ στὶς 22 Μαΐου, ἑκάστου ἔτους, πανδήμως στὴν Τρίπολη, ὡς Πολιοῦχοι της.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Πατρών, εἶναι θησαυρισμένη, Ἱερὰ Εἰκόνα τους, ἁγιογραφημένη ἀπὸ τὸ ἔτος 1860, συνδρομῇ τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων, τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ὁ Ἑορτασμὸς φέτος ήταν λαμπρὸς καὶ ξεχωριστὸς μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους Λαοῦ, ποὺ κατέκλυσε τὸν Ἱστορικὸ καὶ μεγάλο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Πατρῶν.

Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος προσεκλήθη εὐγενῶς ἀπὸ τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο καὶ τὸν δραστήριο Σύλλογο, τῶν ἐν Πάτρας Ἀρκάδων. Ο κ.κ. Επιφάνιος διατελεί Ιεράρχης, της Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας, μὲ ἕδρα τὴν Ἱστορικὴ Τριπολιτσά, ὅπου & μαρτύρησαν οἱ κλεινοὶ Νεομάρτυρες.

Συλλειτούργησαν μετὰ τοῦ σεβασμιιτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας, το πρωί της Κυριακής 24-5 στο ναό Αγίου Διονυσίου, ο οἰκεῖος Ἀρχιερεὺς σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας, κ. Θεόκλητος, Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἁγίου Μαντινείας.

Ἐπίσης συνελειτούργησαν μὲ τοὺς Ἀρχιερεῖς, ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας αρχιμανδρίτης π. Στέφανος Καππές, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς, Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, ὅπου φυλάσσονται τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Μελχισεδὲκ Γαλάνης, διάδοχος στὴν Ἡγουμενία του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ σεβασμιοτάτου Μαντινείας, Ἀλέξιος Ζαρζάνης, καθώς καὶ οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ καὶ οἱ Διάκονοι τοῦ σεβασμιοτάτου Πατρῶν.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος χειροτόνησε Πρεσβύτερο, τὸν εὐλαβέστατο Διάκονο Νεόφυτο Γεραρῆ, ἀδελφὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας, Πατρῶν.

Τον Μητροπολίτη Μαντινείας, προσεφώνησε μὲ θερμὰ λόγια, ἀπὸ βάθους καρδίας, ἐν ἀγάπῃ καὶ συγκινήσει, ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, καὶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσκλήσεως, ὥστε νὰ προστῇ τῶν Ἱερῶν Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων, στὴν πόλη τῶν Πατρῶν, πρός τιμήν τῶν ἀριστέων τῆς Πελοποννήσου Δημητρίου καὶ Παύλου.

Ἐπίσης εὐχαρίστησε καὶ τὴν Συνοδεία του σεβασμιοτάτου Μαντινείας, τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τεγέας καὶ τούς ἄλλους Πατέρες.

Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε, γλαφυρὰ καὶ συγκινητικὰ ο Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἐπιφάνιος, ἀναφερθεῖς στοὺς Ἁγίους Πατέρας τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος ὑποδεχόμενος τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Συνόδου, ἠσπάζετο τὶς πληγὲς ἀπὸ τὰ μαρτύρια καὶ τοὺς διωγμούς πού ὑπέστησαν, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ο κ.κ. Επιφάνιος στη συνέχεια, αναφέρθηκε στὶς πληγὲς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν στὰ δύσκολα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, στὴν τιμὴ τούς ἀπὸ τοὺς Ἀρκάδες ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκονται καὶ ἐπήνεσε τοὺς Ἀρκάδες τῶν Πατρῶν γιὰ τὶς λαμπρὲς Ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, ἐνῷ εὐχαρίστησε τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρῶν γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση καὶ τὴν ἐν γένει ἐργασία του, στὴν Ἀποστολικὴ Μητρόπολη τῶν Πατρῶν καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη του στὴν γενέτειρά του.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ δραστήριος Πρόεδρος, τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», κ. Παναγιώτης Καρασπήλιος, Ἐκπαιδευτικός, προσεφώνησε εὐλαβῶς, τὸν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἐπιφάνιο καὶ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς καὶ εὐχαρίστησε γιὰ τοὺς λαμπροὺς ἑορτασμούς. Ἀνεφέρθη δὲ στὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καὶ στὸν ρόλο ποὺ ἔπαιξε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησίας καὶ οἱ Νεομάρτυρες γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας.

Ἐκκλησιάστηκαν μεταξύ άλλων, οἱ Βουλευτὲς Αχαΐα; Ἀνδρέας Κατσανιώτης, Χριστίνα Ἀλεξοπούλου, Ἀνδρέας Παναγιωτόπουλος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Νικόλαος Κατσακιώρης, ὁ Ἀντιπεριφεριάρχης Τάκης Αντωνόπουλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου κ. Χρῖστος Παΐσιος, ἡ κ. Ἀθηνᾶ Γεωργακοπούλου, Ἐκπροσωπος τοῦ Ὑφυπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Ἰάσονα Φωτήλα, Πολιτευτές όπως ο Ανδρέας Τσώκος, Πρόεδροι ἄλλων Συλλόγων, Ἐκπρόσωποι Πολιτικῶν, Ἐκπαιδευτικῶν, Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καὶ Σωμάτων Ἀσφαλείας καὶ πλῆθος εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρετέθη μικρὰ δεξίωση.