Ρόδος: Θλίψη για 24χρονη που πέθανε αιφνίδια - Διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση

Βαρύ πένθος και αναπάντητα ερωτήματα προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Ρόδου ο αιφνίδιος θάνατος 24χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής μέσα στο σπίτι της, στ΄ Αφάντου.

Η άτυχη κοπέλα μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 20 Μαΐου, είχε γιορτάσει τα 24α γενέθλιά της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους ίδιους τους γονείς της, περίπου στις 21:00 το βράδυ, μέσα στο υπνοδωμάτιό της.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την επαναφέρουν στη ζωή. Παρά την άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή, η νεαρή γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την πρώτη έρευνα της Αστυνομίας η παθολογική ανακοπή να φαντάζει ως η επικρατέστερη αιτία του θανάτους της 24χρονης Κυριακής. Για τα ακριβή αίτια που έκοψαν τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής της άτυχης κοπέλας, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ την προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.