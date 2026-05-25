Κρήτη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Οι έφοδοι σε ΚΥΔ και λογιστικά γραφεία

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες, στο πλαίσιο της νέας, μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, Γιώργος Κοκοσάλης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ενώ διευκρίνισε πως η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως».

Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες -όπως εκτίμησε- «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, μιλώντας για ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια διαδικασία με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι «θα δούμε πάλι αυτές τις εικόνες με τους εξαθλιωμένους εντολείς μας… προς τέρψη της ψηφιακής αρένας», αμφισβητώντας επιπλέον την αναγκαιότητα της επιχείρησης, με τη μορφή που πραγματοποιήθηκε.

Οι έφοδοι σε ΚΥΔ και λογιστικά γραφεία

Ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες στην Κρήτη, όπου πραγματοποιείται από το πρωί της Δευτέρας (25/5) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου κατάφερναν με παράνομους τρόπους να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έρευνα του ελληνικού FBI, που οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση, φαίνεται πως έβγαλε «λαβράκια», με τις αρχές να έχουν περάσει χειροπέδες σε 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνους Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, οι οποίοι θεωρούνται μάλιστα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από ταυτόχρονες εφόδους σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε Ηράκλειο, Ιεράπετρα και Ρέθυμνο, αλλά και ένα λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο, το οποίο φαίνεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του CRETA24, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού δήμου.

Σημειώνεται πως μεταξύ των εφόδων που πραγματοποιήθηκαν σε ΚΥΔ, ήταν και αυτή σε ένα στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα κοντά στον Άγιο Ιωάννη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον ιδιοκτήτη του, όσο και την υπεύθυνη του κέντρου.

Πώς δρούσαν

Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ.

Ανάμεσα στο λογιστικό γραφείο και τα ΚΥΔ, φέρεται να υπήρχε στενή «συνεργασία». Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας η απάτη στήθηκε με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθούσε η «μοιρασιά», με τους οργανωτές του σχεδίου να παίρνουν τα μισά χρήματα που εισέπρατταν οι παραγωγοί.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση εμπλέκονται πολύ περισσότερα άτομα.