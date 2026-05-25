Πρωτιά για το "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" με τον Πέδρο Πασκάλ

Το πολυαναμενόμενο φιλμ "The Mandalorian and Grogu" που ανήκει στο διάσημο franchise του Πολέμου των Άστρων-Star Wars, πήρε την πρωτιά στο Αμερικάνικο box office φτάνοντας τα 102 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις το τετραήμερο 22-25/5/2026 αξιοποιώντας & την Μemorial Day.

Η ταινία βγήκε σε 4.300 αίθουσες & σηματοδότησε την επιστροφή του περίφημου franchise μετά από 7 χρόνια, ωστόσο όπως γράφτηκε, η επίδοση στα ταμεία δεν ήταν η αναμενόμενη και θεωρήθηκε η χαμηλότερη για ταινία Star Wars αφότου η Disney (Walt Disney Studios Motion Pictures) ανέλαβε το όλο πρότζεκτ.

Το φιλμ με διάρκεια 132 λεπτά (διανομή στη χώρα μας από την Feelgood Entertainment) με τον 51χρονο Χιλιανό σταρ Pedro Pascal να πρωταγωνιστεί πλαισιωμένος από το χαριτωμένο πλασματάκι, τον Grogu, έφτασε τις πρώτες μέρες προβολής του παγκοσμίως τα 165 εκατ. δολάρια. Η ταινία προβάλλεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε (Options Cinemas).

H επίδοση αυτή στο box office είναι χαμηλότερη από το "Solo: A Star Wars Story" του 2018, που είχε κάνει άνοιγμα 103 εκατ. δολαρίων το ίδιο χρονικό διάστημα (Memorial Day) στη Βόρειο Αμερική. Για τους ειδήμονες & την Ντίσνει, το νούμερο που έπιασε το νέο φιλμ στα ταμεία, δεν θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό & μένει να δούμε πως θα συνεχίσει στην πορεία η ταινία. Πάντως ο σκηνοθέτης Jon Favreau ήδη σχεδιάζει όπως διαβάσαμε, το "The Mandalorian and Grogu 2"!

Το "Solo: A Star Wars Story" σε σκηνοθεσία Ron Howard με τον Alden Ehrenreich, το 2018 έφτασε σε συνολικές εισπράξεις τα 393 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, νούμερο που ενδέχεται να φτάσει και ίσως να ξεπεράσει το "The Mandalorian and Grogu" που σημειωτέον πως είχε ένα πιο μαζεμένο μπάτζετ.

Αναφορικά με τις κριτικές, γράφτηκαν καλά λόγια για τις σκηνές δράσης και τα οπτικά εφέ ωστόσο το στόρι της ταινίας φάνηκε σε πολλούς χωρίς πολύ βάθος και ουσία.

Στην ταινία παίζουν & οι Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ. Το flix.gr έγραψε για το νέο φιλμ πως "ο αγαπημένος μας Μανδαλοριανός και ο Γκρόγκου κάνουν το (αναγκαίο;) άλμα τους στη μεγάλη οθόνη, με μια περιπέτεια η οποία μοιάζει υπερβολικά μικρή, υπερβολικά βολική και δημιουργικά φοβισμένη".

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι: Τζον Φαβρό, Καθλίν Κένεντυ, Ιαν Μπράις.

*Να αναφέρουμε τέλος πως το «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» ήρθε 1ο και στο εγχώριο box office κόβοντας στο ξεκίνημα προβολής του, σε 130 αίθουσες πανελλαδικά, 16.856 εισιτήρια, το 4ήμερο 21 έως και 24 Μαΐου 2026.

