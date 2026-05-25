Σταύρος Φλώρος: Η ανάρτηση πριν από το δεύτερο χειρουργείο - “Θέλω να προσευχηθείτε για εμένα”

Ο Σταύρος Φλώρος, που ακρωτηριάστηκε μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος ενώ βρισκόταν στο Survivor, ανέβασε βίντεο στο Instagram, λίγο πριν υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο.

“Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν” λέει στο βίντεό του, ο παίκτης του Survivor.

“Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά” γράφει στην ανάρτησή του ο Σταύρος Φλώρος.