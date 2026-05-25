Πάτρα: Συναυλία από το Jazz Trio του Δημοτικού Ωδείου, δόθηκε στο Δημοτικό σχολείο Κάτω Καστριτσίου

Ο Αναστάσιος Πάππας στο πιάνο, ο Βιλέν Καραπετιάν στο κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Θωίδης στα drums, έπαιξαν μουσική Jazz μουσική για τους μαθητές
Μια ξεχωριστή ευκαιρία είχαν το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου.
Στο πλαίσιο της ενότητας «Μουσική από τα παιδιά για τα παιδιά» που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο της Πάτρας, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου μια εξαιρετική συναυλία από το Jazz Trio, με τρεις καταξιωμένους καλλιτέχνες της πόλης της Πάτρας.
Ο Αναστάσιος Πάππας στο πιάνο, ο Βιλέν Καραπετιάν στο κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Θωίδης στα drums-ντραμς, έπαιξαν μουσική Jazz για τους μαθητές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα κλασικών συνθετών αλλά και πιο σύγχρονα, διασκευασμένα υπό την οπτική της Jazz μουσικής, με αυτοσχεδιασμούς που μάγεψαν τους μικρούς ακροατές.
Η εμπειρία μιας ζωντανής συναυλίας τόσο υψηλού καλλιτεχνικού περιεχομένου μέσα στο χώρο του Σχολείου, αποτελεί δείγμα της ποιοτικής εκπαίδευσης και της προσπάθειας για ολόπλευρη μόρφωση των μαθητών, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ολυμπία Ξένου
Πάνος Δημάκης στο thebest: Θα πήγαινα ως παίκτης στο Chase και θα μου άρεσε να παίξω με τη Μαρία
Η εξομολόγηση της Γωγώς Μαστροκώστα: " Κρατούσα το μωρό μου στην αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει“
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr