Πάτρα: Συναυλία από το Jazz Trio του Δημοτικού Ωδείου, δόθηκε στο Δημοτικό σχολείο Κάτω Καστριτσίου

Μια ξεχωριστή ευκαιρία είχαν το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Μουσική από τα παιδιά για τα παιδιά» που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο της Πάτρας, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Σχολείου μια εξαιρετική συναυλία από το Jazz Trio, με τρεις καταξιωμένους καλλιτέχνες της πόλης της Πάτρας.

Ο Αναστάσιος Πάππας στο πιάνο, ο Βιλέν Καραπετιάν στο κοντραμπάσο και ο Παναγιώτης Θωίδης στα drums-ντραμς, έπαιξαν μουσική Jazz για τους μαθητές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα κλασικών συνθετών αλλά και πιο σύγχρονα, διασκευασμένα υπό την οπτική της Jazz μουσικής, με αυτοσχεδιασμούς που μάγεψαν τους μικρούς ακροατές.

Η εμπειρία μιας ζωντανής συναυλίας τόσο υψηλού καλλιτεχνικού περιεχομένου μέσα στο χώρο του Σχολείου, αποτελεί δείγμα της ποιοτικής εκπαίδευσης και της προσπάθειας για ολόπλευρη μόρφωση των μαθητών, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

