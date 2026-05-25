Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις των 3.000.000 ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ - Λογιστές οι ”εγκέφαλοι”, συνελήφθη και αντιδήμαρχος

Η απάτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε στηθεί από το 2019 με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο λογιστές φέρονται να συνεργάζονταν στενά με τουλάχιστον τρία Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, και λειτουργούν ουσιαστικά ως μεσάζοντες για την εξυπηρέτηση των αγροτών, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις τους.

Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΚΕΠΕ που «ξεσκέπασε» το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση εμπλέκονται πολύ περισσότερα άτομα.

Αντιδήμαρχος ανάμεσα στους συλληφθέντες

Το πρωί της Δευτέρας (25/5) στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου.

Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία που μεταδίδει το neakriti.gr, ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Η φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση εξετάζεται από τις αρχές και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επίσης οι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ΚΥΔ.

Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους, μέσω ψευδών ή εικονικών δηλώσεων, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες και τις προσαγωγές, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρχές για την πλήρη διάσταση της υπόθεσης.

Η πρώτη δικογραφία Κοβέσι είχε “κάψει” τον Δήμο που υπηρετούσε

Ο εν λόγω αντιδήμαρχος, σύμφωνα με την εφημερίδα Patris, φέρεται να έχει εμπλοκή και σε Ομόρρυθμη Εταιρεία που έχει σχέση με αγροτικά και επιδοτήσεις, γεγονός που ίσως έχει να κάνει με τον ρόλο του στην υπόθεση. Ο συγκεκριμένος είχε οριστεί αντιδήμαρχος από το 2024 και η θητεία του θα έληγε στις 30 Ιουνίου του 2026.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αντιδήμαρχος, που ασκεί τα καθήκοντα σε δύο κομβικές υπηρεσίες του Δήμου – η μία ενδεχομένως μπορούσε να του αποδώσει εμπλοκή σε τυχόν βεβαιώσεις, φέρεται να υπηρετεί σε Δήμο που το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε στο στόχαστρο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κυρίως μέσα από καυτούς διαλόγους που συμπεριλάμβανε η πρώτη δικογραφία που εστάλη στη Βουλή μέσω Αρείου Πάγου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το ερώτημα της εμπλοκής Αυγενάκη και Βορίδη, η οποία εν τέλει πήγε στο αρχείο.

Ο Δήμος αυτός βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα του Δήμου Ρεθύμνου, μια η περιοχή βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω εντοπιότητας διορισμένου στη Διοίκηση αλλά και των συζητήσεων μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Επιπλέον αυτός ο ορεινός δήμος πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών για άλλου είδους παραβάσεις ενώ προσφάτως έγιναν και συλλήψεις για άλλη επιχείρηση που αφορούσε και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ.