Πάτρα: Απόψε Δευτέρα 25-5 Φιλολογικό Μνημόσυνο στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς

Φιλολογικό Μνημόσυνο των προέδρων της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί απόψε Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 19.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Στέγης Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς στην οδό Κορίνθου 241 πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί Φιλολογικό Μνημόσυνο των διατελεσάντων Προέδρων της Εταιρείας Λογοτεχνών που πέρασαν στην αιωνιότητα, Κώστα Τριανταφύλλου, Αλέκου Μαρασλή και Νώντα Σακελλαρόπουλου.

Για τη ζωή και το έργο τους θα μιλήσουν κατά σειρά: οι Ηλίας Δημητρόπουλος, Λεωνίδας Μαργαρίτης, νυν πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και Φώτης Δημητρόπουλος.

Την όλη εκδήλωση θα παρουσιάσει και θα συντονίσει η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΗ.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ο Κωνσταντίνος Ν. Τριανταφύλλου με καταγωγή από την Φωκίδα, είχε γεννηθεί στην Πάτρα, στις 15 Αυγούστου 1912 και απεβίωσε στις 23 Φεβρουαρίου 2002. Υπήρξε δικηγόρος, συγγραφέας και ιστορικός. Μας άφησε πολύτιμη παρακαταθήκη την «Ιστορία της πόλεως Πατρών».

Ο Αλέκος Μαρασλής (1929-1992) ήταν ιατρός- μαιευτήρας, υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων το 1986, συγγραφέας του έργου με τίτλο «Ιατρική και Γιατροί στην Πάτρα» για το οποίο είχε βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών, του ιστορικού λευκώματος «ΠΑΤΡΑ 1900», κ.α.

Ο Νώντας Σακελλαρόπουλος (1922-2001) υπήρξε εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ποιητής και ιστορικός των Καλαβρύτων και της Αχαΐας. Είχε γενννηθεί στις Σειρές Καλαβρύτων & ήταν εκ των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος.