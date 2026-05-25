Νεκρός εντοπίστηκε στον Όλυμπο ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης που αγνοούνταν

Τραγικός είναι ο επίλογος στην επιχείρηση εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοούνταν από την Τετάρτη, καθώς βρέθηκε νεκρός στον Όλυμπο.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το απόγευμα της 20ης Μαΐου ενώ πραγματοποιούσε ανάβαση στον Μύτικα.

Αυτοί που ενημέρωσαν το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα και από εκεί επικοινώνησαν με τις Αρχές ήταν οι γονείς του, οι οποίοι αδυνατούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του, η οποία έληξε σήμερα με τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός στην περιοχή «Ζωνάρια».