Κάννες 2026: Δεν μπόρεσε να παραστεί η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην απονομή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα

Η θρυλική Αμερικανίδα σταρ Μπάρμπρα Στρέιζαντ-Barbra Streisand που στις 24 Απριλίου είχε τα γενέθλια της και έγινε αισίως 84 ετών, τιμήθηκε με τον φετινό Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα - Palm D'Or στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Ωστόσο, όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και μέρες η Στρέιζαντ ενώ το ήθελε πολύ να παραστεί, ακύρωσε την παρουσία της στην τελετή λήξης το Σάββατο 23-5-2026 στη διάρκεια της οποίας της δόθηκε ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας, εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο που υπέστη & την εμπόδισε να ταξιδέψει στη Γαλλία.

Πάντως η Στρέιζαντ που η πιο πρόσφατη δημόσια παρουσία της ήταν στα μέσα του περασμένου Μαρτίου, στην απονομή των βραβείων Όσκαρ στο αφιέρωμα στη μνήμη του αλλοτινού συμπρωταγωνιστή και φίλου της, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, φρόντισε & έστειλε στις Κάννες το ευχαριστήριο μήνυμά της για τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα μέσω βίντεο.

Και όπως διαβάσαμε, μπορεί να μην ήταν η ίδια εκεί, ωστόσο η βράβευση της αποτέλεσε από τις δυνατές στιγμές της τελετής.

Όπως αναφέρει το σάιτ lifo.gr, έπειτα από επιθυμία της ίδιας της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Γαλλίδα σταρ Ιζαμπέλ Ιπέρ παρουσίασε τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα και εκφώνησε έναν ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο προς τιμήν της σπουδαίας Αμερικανίδας τραγουδίστριας, ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και παραγωγού που έχιε τιμηθεί στην καριέρα της με όλα τα μεγάλα βραβεία όπως Όσκαρ, Γκράμμυ, Τόνι, κ.α.

«Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ καλλιέργησε τη μοναδικότητά της αντί να την κρύψει. Μετέτρεψε την ευθραυστότητα σε δύναμη. Επέβαλε τους δικούς της κανόνες με τη δύναμη της προσωπικότητάς της» ανέφερε μεταξύ άλλων η κορυφαία Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Στο δε βίντεο που έστειλε ειδικά για την περίσταση της βράβευσης από το Φεστιβάλ των Καννών, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ μίλησε συγκινημένη για το βραβείο που της δόθηκε:

«Αυτό είναι το πάθος που μοιραζόμαστε. Σε έναν τρελό κόσμο που μοιάζει να μας περιορίζει όλο και περισσότερο, το να βλέπεις ταινίες από όλον τον κόσμο είναι πολύ σημαντικό. Το φεστιβάλ έχει αυτή τη μαγεία να μας ενώνει. Είμαι περήφανη που ανήκω σε αυτήν την κοινότητα».

Σίγουρα αν κατάφερνε να είναι και η ίδια παρούσα, η όλη ατμόσφαιρα θα ήταν ακόμη πιο φορτισμένη συναισθηματικά.

Η Στρέιζαντ αποτελεί μία μοναδική περίπτωση καλλιτέχνιδας που συνδύασε εξίσου επιτυχημένη την καριέρα της τραγουδίστριας με αυτή της ηθοποιού (έχει πάρει Όσκαρ στην απονομή του 1969 για καλύτερο α' γυναικείο ρόλο για το "Ένα Αστείο Κορίτσι" όπου έπαιζε με τον αξέχαστο Ομάρ Σαρίφ) αλλά και της σκηνοθέτιδας καταφέρνοντας η 2η της ταινία που σκηνοθέτησε, "Ο Πρίγκιπας της παλίρροιας" να προταθεί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας στην απονομή του 1992 ωστόσο η ίδια δεν προτάθηκε όπως & το '84 με την 1η της δουλειά, το συγκινητικό "Γιεντλ", γεγονός που θεωρείται αδικαιολόγητη παράβλεψη εκ μέρους της Ακαδημίας των Όσκαρ.

Πάντως η Στρέιζαντ έχει τραγουδήσει κομμάτια που πήραν Όσκαρ όπως το υπέροχο "The Way Were" του Μάρβιν Χάμλις και των Μέριλιν και Άλαν Μπέργκμαν από την ομώνυμη ταινία του Σίντνει Πόλακ όπου έπαιξε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (στην απονομή του 1974) ενώ λίγα χρόνια αργότερα το 1977 πήρε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για το "Ένα Αστέρι Γεννιέται-Evergreen" από την ταινία "A Star is born", κομμάτι που είχε γράψει η ίδια.

*Να προσθέσουμε πως το φιλμ με τίτλο «Fjord» του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιάν Μουντζίου, με πρωταγωνιστές τους Ρενάτε Ράινσβε και Σεμπάστιαν Σταν, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του 79ου Φεστιβάλ Καννών.

Ο Μουντζίου είχε ξανακερδίσει το 2007 τον Χρυσό Φοίνικα - Palm D' Or για την εξαιρετική, κοινωνική ταινία του «4 Μήνες, 3 Εβδομάδες & 2 Μέρες».

Τον φετινό Χρυσό Φοίνικα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Παρκ Τσαν-γουκ και τον απένειμε η Σκωτσέζα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον. Όσο για το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής των Καννών δόθηκε στο πολιτικό θρίλερ «Μινώταυρος» του αυτοεξόριστου Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που βασίζεται στην ταινία του Κλοντ Σαμπρόλ «Άπιστη Σύζυγος» (1969).

Το βραβείο ανακοίνωσε η Αμερικανίδα σταρ Ντέμι Μουρ που ήταν μέλος στη φετινή κριτική επιτροπή των Καννών.

«Εκατομμύρια άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, ονειρεύονται να σταματήσουν επιτέλους οι σφαγές. Και το μόνο άτομο που μπορεί να βάλει τέλος είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάλτε ένα τέλος σε αυτό το μακελειό, όλος ο κόσμος το περιμένει», δήλωσε ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ.

