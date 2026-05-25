Ηράκλειο: Νέα δεδομένα στην υπόθεση κακοποίησης της 3χρονης - Εξετάσεις DNA και εντάλματα σύλληψης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την υπόθεση του κακοποιημένου 3χρονου κοριτσιού στο Ηράκλειο το οποίο νοσηλεύεται ακόμα στο ΠΑΓΝΗ σε σταθερή αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Τα παραπλανητικά ψέματα της μητέρας στους αστυνομικούς σχετικά με την ύπαρξη κι άλλων παιδιών και τα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο τον οποίο χτύπησε το μικρό κορίτσι οδήγησε την αστυνομία σε σε περαιτέρω έρευνες.

Στο επίκεντρο της έρευνας πλέον βρίσκεται η λήψη δειγμάτων DNA από τα παιδιά και τους δύο φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά είναι βιολογικά τους παιδιά. Τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης.

Και οι δύο γονείς έχουν συλληφθεί και οδηγήθηκαν σήμερα (25/5/2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με το creta24.gr, η μητέρα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί για τις πλημμεληματικές κατηγορίες που την βαραίνουν, ενώ ο πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, οι αρχές προχωρούν στην διαδικασία για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Σε βάρος της μητέρας εξετάζεται επιπλέον η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία στην αστυνομία όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το παιδί προσπαθώντας να κρύψει την αληθινή της ταυτότητα. Αυτή φαίνεται να προσπάθησε αργότερα να το σκάσει από το νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και κατάφεραν να την κρατήσουν στον χώρο μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Την ίδια ώρα, παραμένει το μυστήριο σχετικά με τα τρία παιδιά που βρέθηκαν σε θερμοκήπιο, καθώς η νεαρή μητέρα Ρομά αρνήθηκε την ύπαρξή τους. Όταν ερωτήθηκε μάλιστα αν έχει άλλα παιδιά, τους είπε ότι είχε γεννήσει δύο παιδιά, τα οποία όμως πέθαναν κατά τον θηλασμό. Όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων πήγαν στο σπίτι της οικογένειας, βρήκαν και τα άλλα τρία παιδάκια. Αυτά φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο Χανίων.